Un monfortino, al frente del activismo negacionista

El Colegio de Médicos de Lugo "sigue atentamente las manifestaciones" de Médicos por la Verdad, un colectivo negacionista que ejerce un activismo creciente contra medidas de protección frente al Covid-19 como el uso generalizado de mascarillas, la realización de pruebas PCR para el diagnóstico o el confinamiento de los casos asintomáticos. Desde el organismo se advierte de que la comisión deontológica se muestra alerta ante "cualquier incumplimiento del código que se pueda producir".

"No tiene ningún sentido que un grupo se llame ‘Médicos por la verdad’, poniendo en cuestión al resto de colegiados y colegiadas, y puedo asegurar que los 1.540 médicos de Lugo que estamos trabajando para vencer la pandemia, no estamos por la mentira", asegura el presidente del colegio lucense, Manuel Boquete.

Sus declaraciones se producen después del incremento de la actividad del movimiento negacionista en Lugo. La más concurrida tuvo lugar el pasado día 6 de enero, cuando organizó en un hotel una charla impartida por Alejandro Sousa, urólogo del hospital de Monforte. Este especialista —que fue el segundo sanitario de la provincia infectado por el Covid-19 y tuvo que ser ingresado en el Hula por ese motivo— es la cabeza más visible del colectivo en la provincia y logró reunir a unas ochenta personas en esa cita a las que se llamó expresamente a acudir a la manifestación del 16 en Madrid.

"En un momento en que la OMS y todos los sistemas sanitarios de todos los países están preocupados por la pandemia y tratando de entender su funcionamiento, es un sinsentido crear una supuesta verdad alternativa que difiere de esta", aseguró el doctor Boquete, que también recordó que ese grupo negacionista no es capaz de ofrecer una explicación coherente a los más de 40.000 fallecidos en el período de marzo a julio de este año. Insta además a que responda "con rotundidad a esta pregunta: ¿Puede alguien asegurar que sin las medidas de prevención no tendremos otras 40.000 muertes el próximo año?".

VÍDEO. La charla de Sousa fue retransmitida en directo por Youtube en el canal de Natalia Prego Cancelo, médica de Familia colegiada en Pontevedra y una cara ya conocida del colectivo acientífico. En ella, el urólogo redundó en muchas de las ideas que ya explicó en el mes de julio en otro vídeo de Youtube en el que, por primera vez, se reveló públicamente como negacionista, llamando a todos a no vacunarse "ni de la gripe ni del Covid".

En su reciente ponencia defiende que los muertos por Covid-19 no son tales sino que se contabilizó como si lo fueran a todas las personas que murieron en el hospital durante los meses de confinamiento. Entra en detalles y asegura que, de los dos fallecidos en el monfortino por ese motivo, "ninguno lo hizo por coronavirus, en realidad", asegurando que uno era un paciente con un cáncer metastásico que ya estaba en el final de la vida, con lo que hubiera ocurrido igualmente sin haberse infectado, y que otro tenía muchas patologías de base que fueron la razón real de su fallecimiento.

Ignora convenientemente que, en realidad, es posible que los muertos por Covid-19 sean más que los que se comunican en las cifras oficiales, ya que solo se contabiliza a los fallecidos con Covid- 19 si siguen presentando una PCR positiva en el momento en el que mueren. Es decir, un ingresado al que deja de encontrársele material genético del virus en la garganta sale de la contabilidad oficial de ingresados por Covid-19 y, si muere, no se cuenta su fallecimiento en la cifra de muertos con coronavirus, aunque haya sido esa infección la razón que le hubiera llevado al hospital y que le hubiera acabado provocando la muerte.

ESTUDIOS. En la charla, Sousa menciona varios estudios científicos, elegidos para apuntalar sus teorías mientras elude mencionar otros que las echan abajo. Por ejemplo, insiste en que es absurdo el confinamiento de asintomáticos porque estos no contagian el coronavirus, en base a un polémico informe del decano de los biólogos de Euskadi. Pero esa es en realidad una creencia ya desechada porque se sabe que las personas infectadas que no muestran síntomas pueden tener la misma carga viral, durante el mismo tiempo e idéntica capacidad infectiva que una persona con síntomas. Un reciente estudio publicado en Jama Internal Medicine por un equipo surcoreano incide en eso mismo.

Pese a que multitud de microbiólogos han defendido la especificidad de la PCR, este colectivo negacionista insiste en que no es fiable porque da muchos falsos positivos y en que solo muestra la presencia de restos genéticos del virus, no si es viable y por tanto no si el portador tiene una infección activa. Aunque ese último punto es cierto, se olvida de mencionar que muchas veces la PCR en personas que no presentan síntomas o que tuvieron contactos de riesgo hace tiempo se complementa con una serología para determinar si se trata de una infección actual o pasada.

Durante la charla, se pidió a los asistentes que acudieran a manifestarse en la madrileña la Plaza de Colón el día 16, por lo que se supone que habría presencia lucense en ese encuentro. Un hombre de Madrid que asistió a esa concentración ingresó este martes en un centro de la capital con una neumonía bilateral causada por Covid-19.