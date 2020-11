El sestercio de la caetra, una moneda que debe volver a su hogar

Este jueves se subasta en Madrid un rarísimo sestercio de la caetra, numerario del que únicamente se conocen tres ejemplares. Forma parte de la Colección Gonzalo Cores, la compilación privada de monedas íberas más importante del mundo, con más de 5.000 piezas. Aparte de su extraordinaria rareza, esta moneda está íntimamente vinculada a Lugo, ya que es muy probable que fuese acuñada en el campamento militar de Lucus Augusti, junto a dupondios y ases, en el transcurso de las guerras cántabras.

Laureano Fernández Carballo, arqueólogo de Chantada y estudioso de la acuñación de caetras, explica la importancia de la pieza: "Este sestercio romano altoimperial do emperador Augusto con iconografía galaica no seu reverso é un carismático monumento numismático da historia da Galiza". Asimismo, el investigador advierte que "cómpre facermos todos nós todo o posíbel para que volte ás súas orixes, á súa morada natural, para disfrute de todos os galegos do hoxe e do mañá".

PIEZA INEXPORTABLE. Este es ciertamente el quid de la cuestión, ¿quién se la adjudicará finalmente? Su precio de salida —4.000 euros— se presume irrisorio para este ejemplar; en consecuencia, su valor al remate de las pujas se podría fácilmente decuplicar —de hecho, este mismo ejemplar fue vendido en una subasta en Nueva York por 30.000 euros en el año 2002—. El Ministerio de Cultura ha declarado la pieza como "inexportable", esto es, que no puede salir del territorio español, al considerarla patrimonio protegido.

El lancarés Pablo Núñez Meneses, doctor en Historia e investigador numismático, explica que "incluso, el Ministerio de Cultura podría acudir al retracto; es decir, igualar la oferta del adjudicatario en la subasta y quedarse con ella. Aunque esto nunca se sabe". En ese caso, el sestercio pasaría a ser propiedad del Estado español y quedaría bajo el resguardo del Museo Arqueológico Nacional (MAN), en donde sería expuesta en Madrid en el mejor de los casos o —como acontece en otras ocasiones— arrinconado en la gaveta del olvido.

VALIOSA FUENTE HISTÓRICA. A Nuñez Meneses le encantaría que la pieza se quedase en Lugo, en el Museo Provincial, porque "las monedas de la caetra son una valiosa fuente histórica. Son los documentos arqueológicos romanos autóctonos más antiguos que existen en Galicia. Y el sestercio es sin duda el más insólito de todos", tal y como recoge en su libro La moneda lucense de la caetra.

Ahondando en la importancia de la pieza, Fernández Carballo hace un breve análisis de su historia: "As cuñacións da caetra galaica foron as primeiras moedas galegas. Os galaicos eran refractarios ó concepto de moeda e non emitiron cuñacións de seu. As moedas coa caetra galaica son emisións militares romanas (moneta castrensis) que nos falan da dura conquista do noroeste da península ibérica nas coñecidas como guerras cantábricas contra galaicos, astures e cántabros. Que os romanos escolleran o escudo galaico —caetra—, o mesmo escudo —literalmente, idéntico— que ostentan as nosas esculturas de guerreiros galaicos, fala ás claras da importancia do elemento galaico nas anteditas guerras".

El chantadés expone además que "hoxe sabemos que o escenario bélico ocupaba todo o territorio e pobos ó norte do río Douro. A caetra galaica era un trofeo militar. A palma e o caduceo no anverso das moedas son símbolos da vitoria armada sobre os bárbaros e propaganda política lexitimadora do emperador Augusto e da súa conquista, da súa superioridade civilizatoria vía comercio e economía monetaria".

Sobre su origen, Laureano Fernández no alberga dudas: "Estas moedas cuñáronse orredor dos anos 25-22 a.C. en Lucus Augusti aínda que, na realidade, sería máis académico e axeitado dicir que estes numismas foron elaborados no campamento militar lexionario romano, prefundación da urbe romana de Lugo, posibelmente na área onde hoxe está situado o sanatorio A Nosa Señora dos Ollos Grandes, na rúa Montevideo".

LA CECA DE LUCUS AUGUSTI. Se conocen más de un centenar de ejemplares de la caetra —dupondios y ases— que aparecieron en las excavaciones realizadas dentro de la muralla de Lugo. Además, la aparición de dos cospeles (disco metálico liso) ya preparados para su estampación, corrobora la idea de que Lucus Augusti fuese el lugar de emisión, algo en lo que coinciden prácticamente la totalidad de los investigadores numismáticos.

Aparte del ejemplar que nos ocupa, que por cierto fue robado en 2012 junto a otras piezas y felizmente recuperado por la Policía un año después, existen dos más, como está dicho. Uno, subastado en 1968 y de nuevo en 1979 y actualmente en paradero desconocido. El otro, en soberbio estado de conservación, reposa en el Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa (Braga, Portugal). Fue encontrado en una excavación arqueológica debajo del teatro romano de la antigua Bracara Augusta, en el año 2005. Es más que probable que la ciudad lusa fuese también ceca de las numismas de la caetra.

NUEVO PROPIETARIO. De modo que el jueves este mítico sestercio tendrá nuevo casero, ya sea privado o público. El Ministerio de Cultura podría pujar por él, o incluso acudir posteriormente al retracto —como se ha explicado—. Pero la Xunta, la Diputación de Lugo o el propio Concello lucense también podrían intentarlo o acordarlo con el propio Ministerio. ¿Por qué no? No habría lugar mejor para su reposo que su propia casa. Y presumiblemente sea ahora o nunca.

Características del sestercio de la caetra

Ceca. Emisiones del noroeste peninsular, probablemente en Lucus Augusti (Lugo).



Metal. Bronce.



Peso. 38,07 gramos.



Anverso. Cabeza de Augusto a izquierda, delante palma, detrás caduceo; leyenda IMP AVG DIVI F.



Reverso. Caetra; alrededor motivos geométricos circulares.



Estado de conservación. Buena, aunque con desgaste (MBC-/MBC según el subastador).



Descripción. Pátina verde con tonos rojos. Extraordinariamente rara, ya que en la actualidad solo se conocen tres ejemplares.



Subasta. Jueves, 26 de noviembre, en Jesús Vico S.A. (Madrid).



Precio de salida. 4.000 euros.



Observación. Pieza declarada "inexportable" por el Ministerio de Cultura español, lo que supone un grado de protección que exige que no salga de España.