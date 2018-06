Moito Market trae la moda de la ropa de segunda mano

Algunos prefieren la ropa de segunda mano por sus beneficios ecológicos, otros por darle una segunda oportunidad a prendas en perfectas condiciones mientras que otras personas buscan ropa original que tenga ese toque vintage e inimitable. La tienda Inpe acoge este sábado Moito Market, un mercado en el que diferentes particulares pondrán a la venta la ropa que les sobra en sus armarios. Abrirá desde las 11.00 hasta las 20.00 horas.

La iniciativa busca promover un "consumo sostenible y responsable", comenta la promotora del evento, Jimena Santalices. Esta lucense volvió a la ciudad después de un largo periodo fuera, primero en Madrid y este último año en Australia. Las mudanzas le ayudaron a ver la gran cantidad de prendas que ni recordaba que tenía, así fue cómo pensó en sacar adelante esta iniciativa.

No es una idea nueva, Santalices ya participó como vendedora en Madrid. "Me sacaba un dinerillo y me desprendía de cosas", recuerda la joven. En realidad, la venta de ropa de segunda mano está muy generalizada en el resto de Europa y el mundo anglosajón. En Galicia no ha terminado de cuajar todavía por la "falta de iniciativa", opina la organizadora.

"La idea es hacerlo el primer sábado de cada mes", describe Santalices para el futuro del mercado. Sin embargo, esta primera edición será experimental y contará con 7 vendedores, gente cercana. En el futuro podrán sumarse más personas. En el futuro se intentarán aportar nuevas cosas para que resulte más interesante.