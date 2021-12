"Moitas mulleres sufriron a represión do fascismo sen pasaren polos tribunais"

A MAIORÍA DAS veces fálase da represión fascista da Guerra Civil e da posguerra en masculino, pero tamén elas foron represaliadas con penas de cárcere, fusiladas e tiradas en gabias e enviadas a campos de concentración nazis polo seu compromiso político ou, na maioría dos casos, por seren familiares dun home con ideas republicanas.

Elas protagonizan a mostra itinerante Mulleres resistentes, no Vello Cárcere, que acollerá hoxe, ás sete, un acto inaugural no que haberá un recital poético a cargo de Carmen Blanco e Claudio Rodríguez Fer e a actuación musical de Su Garrido. A mostra complementarase mañá con dous faladoiros, a partir das cinco e media, onde participarán tres investigadoras —unha delas, María Lopo— e familiares de vítimas da represión.

De que vai esta exposición, Mulleres resistentes?

É unha mostra que trata de poñer en valor a estas mulleres, que loitaron contra un fascismo nun contexto de represión, violencia e clandestinidade. En Galicia, a represión que sufriron as mulleres foi aínda máis longa no tempo ao non haber fronte de guerra. E moitas veces foi unha represión extraxudicial na que as mulleres foron paseadas, asasinadas e agredidas sen pasaren polos tribunais de xustiza.

Houbo mulleres en Lugo que sufriron este tipo de represalias?

Por suposto, tanto en Lugo como no resto de Galicia, pero si se deron varios casos diferentes nesta provincia. O máis destacado é o de Enriqueta Otero, que está tamén na exposición, é a única representante lucense xunto cun cadro da pintora Maruja Mallo, ‘Canto de las espigas’, que expresa as estratexias de supervivencia levadas a cabo por mulleres para procurar alimentos para a familia. Ao final, na guerra e na posguerra tamén houbo redes de axuda entre mulleres que non se visibilizaban, pero que existían.

Que se destaca na exposición sobre Enriqueta Otero?

Era unha mestra de Castroverde que foi guerrilleira e foi estudada por Ángel Rodríguez Gallardo. Enriqueta pasou dezanove anos no cárcere e foi a única galega que protagonizou un acto da Resistencia, de aí a súa relevancia.

Lembra outros nomes femininos lucenses nesta loita contra o fascismo durante a Guerra Civil e tamén a posguerra?

Por suposto, unha delas foi Juana Capdevielle, unha bibliotecaria de Rábade que estaba casada co gobernador civil da Coruña, o republicano Francisco Pérez Carballo. Era unha muller con voz propia, algo que molestaba moito ao fascismo. O seu home foi fusilado e ela, secuestrada e asasinada nunha cuneta en Rábade. Pero tamén houbo outras mulleres con menos visibilidade social que foron represaliadas en Lugo.

Por exemplo?

En Montecubeiro, Castroverde, foron asasinadas Virginia Meilán Varela, Carmen Sarille Lanceiro e Manuela Graña Rico. Resulta que un irmán de Carmen estaba fuxido e os fascistas tiñan medo de que se iniciase unha guerrilla. De aí que, ademais de matar a máis xente na aldea, tamén as matasen a elas. Foi unha violencia política, pero tamén de xénero.

Houbo algún caso de mulleres xulgadas polo Consello de Guerra?

Si, Consuelo Alonso González, de Monforte, que foi estudada por María Jesús Souto. Consuelo era unha vendedora de xornais á que lle chamaban ‘A Comunista’ polas súas ideas. Esta muller foi rapada, detida, encarcerada, procesada e fusilada finalmente en Lugo, en 1938, tras ser sometida a un Consello de Guerra, algo moi pouco habitual.

É vostede unha estudiosa de María Casares. Algo que dicir do seu compromiso político tralo exilio dela e da súa familia en Francia?

María e a súa nai, Gloria Pérez Corrales, eran refuxiadas e apátridas pero crearon unha rede de acollida na súa casa a persoas perseguidas, entre elas a psicopedagoga xudía Mina Reicyn.