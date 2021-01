Lugo se encuentra inmerso en la reforma urbanística más relevante de las últimas décadas. Desde la llegada de Rubén Arroxo como responsable del área de movilidad e infraestructuras del Ayuntamiento de Lugo, la prioridad del consistorio en materia urbanística ha sido devolver espacio en la ciudad al uso peatonal en detrimento del tráfico rodado.

Algunas de las principales arterias lucenses registrarán un drástico lavado de cara en los últimos años. El éxito de la plataforma única de uso mixto, calles en las que circulan a la misma altura vehículos y peatones, ya pueden verificarse en numerosas vías del centro histórico, como Bispo Aguirre, así como en la Rúa Mallorca, en A Milagrosa.

El objetivo es mejorar la accesibilidad física urbana, crear ciudades más humanas y amables a través de la pacificación del tráfico y, con todo ello, promover también mejoras ambientales en el municipio.

La Rúa Luis Seoane será la próxima donde se amplié esta convivencia entre vehículos y peatones, que ha marcado el modelo a seguir durante los próximos meses en la reordenación urbanística local. La inversión municipal en esta vía, ubicada en el populoso barrio de A Milagrosa, será de 470.000 euros.

El edil de movilidad, Rubén Arroxo, anunció el proyecto en el pleno municipal sobre los presupuestos de las áreas de la Tenencia de Alcaldía, celebrado el pasado día 18. "Nesta rúa apostaremos por un modelo de plataforma única que demostrou ser viable en rúas estreitas e que están funcionando noutras cidades", explicó.

Desde el área de movilidad e infraestructuras explican por qué se decantaron por continuar con las plataformas únicas de uso mixto.

"Elixiuse a rúa Luis Seoane porque e unha vía cunhas beirarrúas estreitas con pouco espazo para os peóns. Levarase a cabo un reconstrucción integral non só sa superficie, senón de todos os servizos que van soterrados".

El objetivo de la conversión en plataforma única de la Rúa Luis Seoane permitirá ganar espacios peatonales sin perder plazas de estacionamiento.

Desde el área de movilidad e infraestructuras anunciaron que todavía no había concluido la redacción de este proyecto, aunque esperan que durante el primer trimestre de este año se proceda al concurso público de la obra y a su posterior licitación. "Desexamos comenzar coa obra en Luis Seoane no verán, por contar con mellor tempo, e esperamos que as obras rematen neste mesmo ano", manifiestan desde el área de movilidad e infraestructuras.

FINGOI. Este modelo de plataforma única de uso mixto también se aplicará en varias calles del barrio de Fingoi y A Milagrosa, zonas que cuentan con vías de características similares a las que presenta la Rúa Luis Seoane. "Va ser un proxecto que vai a funcionar. Estamos convencidos delo", aseguran fuentes municipales.

De la misma forma, la Rúa Lamas de Prado recibirá una renovación integral que aumentará la accesibilidad y que mejorará su estética, al implementarse una renovación total de la imagen del barrio lucense.