Mobilidade compra por 6.500 euros cuatro marquesinas para el bus urbano en distintas zonas

El teniente de alcaldesa y concejal de Mobilidade, Rubén Arroxo, anunció que el Gobierno de Lugo viene de adquirir nuevas marquesinas para el bus urbano. Arroxo explicó que "continuamos a mellorar o servizo de transporte público, atendendo ás solicitudes que nos chegaron por parte da veciñanza reclamando novas marquesinas en distintas zonas da cidade".

El Concello adquirió cuatro nuevas marquesinas, que supusieron una inversión de 6.540,98 euros. Las nuevas marquesinas se instalarán en las paradas ubicadas en las calles Industria, en los polígonos de O Ceao y de As Gándaras, además de instalarse también en Xosé Castiñeira, frente al conservatorio y en la carretera nueva de Santiago.

"Continuamos a traballar na mellora e ampliación do mobiliario urbano, escoitando as solicitudes da veciñanza", afirmó Arroxo, que cree que se avanza "cara a unha mobilidade máis ecolóxica na que a xente aposte polo transporte urbano no canto de usar o vehículo privado".