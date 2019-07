La miss políglota de Rábade

Morena de piel, melena larga y castaña, ojos verdes y una altura despampanante -nada más y nada menos que 1,80-. Así es Susana Adkinson Costoya, la joven de 18 años de Rábade que representará a la provincia de Lugo en el certamen de belleza Miss Mundo España 2019.

Adkinson, de padre inglés y madre francesa por exigencias de la emigración, estudia el grado de Administración y Dirección de Empresas bilingüe por la universidad de A Coruña. Además, residió en Alberta (Canadá), donde cursó primero de Bachillerato en el Bellerose High School.

Los idiomas son su perdición: habla inglés, castellano y gallego a la perfección. También se defiende en francés.

La joven que aspira a ganar Miss España ya sabe lo que es desfilar y posar para sesiones fotográficas, como la que hizo para Vogue Novias

Su pasión por la moda y la belleza le viene desde pequeña, aunque sus primeros pinitos se remontan a 2016. Susana recuerda que, cuando iba a casa de su hermana, "siempre veía las revistas de moda para ojear los "outfits" que llevaba la gente". Todo lo que aprendió por simple curiosidad y placer, ahora lo pone en práctica en la agencia New Models Galicia. La joven que aspira a ganar Miss España ya sabe lo que es desfilar y posar para sesiones fotográficas, como la que hizo para Vogue Novias.

Un mensaje "inesperado" le cambió por completo sus expectativas: acudir a Miss España. No lo rechazó y el próximo 18 de agosto estará en el certamen de belleza en el auditorio Carvajal de Melilla. Acude con las ideas claras: "Quiero seguir rompiendo el molde de que las modelos somos tontas y no tienen estudios".

Los cambios también afectan al propio certamen de belleza, que ha decidido renovarse a través de nuevas pruebas. "Ya no se realiza el desfile en bikini, sino que se desarrollan otras pruebas como los debates o comprobar si sabemos desenvolvernos de cara al público o en los medios", según explica Susana.

La joven lucense deberá realizar dos vídeos: uno en el que tiene que presentar y hablar de la provincia a la que representa y otro, en el que tiene que presentar un proyecto social. En su caso, este tendrá que ver con los animales -de casta le viene al galgo, ya que su madre es veterinaria-. Aspira a demostrar, junto a la Protectora de Lugo, que "no es cierto que determinadas razas de perros son potencialmente peligrosas, como por ejemplo los pitbulls. También me gustaría concienciar a la gente de que hay muchos perros en las protectoras que necesitan una casa, y no hace falta comprarlos. No considero que sean un juguete".

Durante las próximas semanas, las redes sociales son una herramienta fundamental de trabajo para las 51 misses que se presentan. Como requisitos no pueden "subir fotos de fiestas todo el rato, y sí de algunas comidas que se hacen y de lugares típicos de la zona, como la muralla de Lugo". Todo esto con el objetivo de que la gente conozca quién es esa chica y de dónde viene.