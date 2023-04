Así fue el segundo rescate en O Garañón: los mismos agentes evitaron el suicidio de un joven

Como si de un déjà vu se tratase, el entorno de O Garañón se llenó el sábado de policías y servicios de emergencia para evitar de nuevo la tragedia y salvarle la vida a un joven que amenazaba con arrojarse desde lo alto de las torres, justo la misma escena que se había vivido cuatro días antes. Sin embargo, la situación guardaba más similitudes de las que parecía a simple vista, ya que tanto el chico que se encaramó al tejado del edificio, como los agentes que subieron a rescatarlo, eran los mismos que habían protagonizado la intervención del pasado martes.

El altercado se registró alrededor de las seis de la tarde, cuando la pareja del chico se presentó con sus hijos en las dependencias de la Policía Local de Lugo, sitas en Sanfiz, para decir que quería denunciarlo por un presunto caso de violencia de género. El joven, que también estaba en el lugar, empezó a ponerse violento y a decir que se iba a matar, huyendo rápidamente del lugar.

Los agentes organizaron entonces un amplio dispositivo de búsqueda -al que se sumaron varias patrullas de la Policía Nacional, así como una dotación del servicio de Bomberos- y localizaron al chico en lo alto de O Garañón.

Una vez más, el mismo agente de la Policía Local y los dos de la Policía Nacional que lo habían rescatado el martes -apoyados por otros compañeros- subieron hasta el último piso del inmueble y trataron de convencer al joven para que bajase. Sin embargo, el chico se negó, por lo que los agentes optaron por salir al tejado y negociar con él.

Los policías hablaron un rato con el chico, que volvió a contarles los problemas que atraviesa. En la intervención anterior, el joven, de 23 años de edad, les había contado que llevaba siete años en España y que todo le había salido mal, ya que no tenía trabajo, tenía problemas con su familia, no conseguía arreglar los papeles y decía que tenía que cumplir una condena por algo que no había hecho. También les dijo que tenía un bebé de tres meses y que no tenía dinero para comprar las medicinas que necesitaba.

Los esfuerzos de la Policía se centraron en conseguir la colaboración del joven

En aquella ocasión, el agente de la Policía Local que participó en el rescate se había comprometido a ayudarle y cumplió su promesa entregándole 50 euros, por lo que el sábado el joven accedió a entablar una conversación con él. Poco a poco, lo fue convenciendo para que se alejase del borde del tejado y le pidió que se agarrara a él, logrando llevarlo hasta la claraboya por la que tenían que bajar. Sin embargo, al llegar a ese punto, el joven se negó a continuar y se sentó, por lo que la negociación se prolongó durante otros quince minutos. Según explicaron los policías, el estado del interior del edificio -en obra, lleno de huecos y sin ninguna medida de seguridad- hace imposible que una persona sea trasladada hasta la planta baja si opone resistencia, por lo que todos sus esfuerzos se centraron en conseguir la colaboración del joven.

Además, en esta ocasión, el chico les mostró un cuchillo que llevaba encima y amenazó con autolesionarse, haciendo ademán de cortarse en varias ocasiones, aunque finalmente no llegó a causarse lesiones de consideración.

Asistencia

Finalmente, y tras varios intentos infructuosos, el chico bajó con los agentes y con los efectivos de bomberos que esperaban por las diferentes plantas para colaborar con la Policía si resultaba necesario. Una vez abajo, el joven se mostró muy alterado y fue atendido por los servicios sanitarios del 061 Galicia. Los sanitarios le prestaron una primera asistencia en el lugar, tratando de tranquilizarlo, y lo trasladaron al Hospital Lucus Augusti.

Los agentes de la Policía Local y Nacional que lo rescataron acompañaron a los sanitarios en el interior de la ambulancia para garantizar su seguridad y también establecieron un dispositivo de vigilancia en el Hula. Al ser denunciado por su pareja, los agentes esperaban a que recibiese el alta hospitalaria para proceder a su arresto.

Otros intentos

Este presunto intento de suicidio fue el más llamativo, pero no el único en el que intervino el sábado por la tarde la Policía lucense. Antes de trasladarse a las torres de O Garañón, los agentes acudieron a un domicilio de la zona de As Gándaras, donde una persona amenazaba con quitarse la vida. También tuvieron que actuar en otro piso de la Ronda do Carme, donde otro ciudadano también protagonizó un intento autolítico.

Es fundamental tener tacto, medir bien las palabras y ganarse su confianza, ya que en cuestión de segundos todo se puede torcer"

Los agentes señalan que se trata de actuaciones complicadas en las resulta imprescindible empatizar con la persona. "Es fundamental tener tacto, medir bien las palabras y ganarse su confianza, ya que en cuestión de segundos todo se puede torcer", afirman. En el caso de O Garañón, los policías llegan incluso a poner en peligro su integridad física, ya que un mal paso puede acabar en tragedia.