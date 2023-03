Una lucense narra las dificultades en su tránsito: "Mis padres no me apoyan"

"Mis padres no me apoyan y el resto de la familia no lo sabe. Ignoran el tema y ponen la excusa de que es muy difícil de entender, pero no lo intentan". Hace un mes y una semana que Idara, una estudiante lucense de 19 años, se hormona. Dice que ese inicio de su tránsito le ha ayudado "muchísimo" en su bienestar.

Con su historia esta joven quiere aportar su grano de arena con el fin de dar visibilidad a las personas que se encuentran en su misma situación y lo quiere hacer cuando se conmemora, hoy, el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Cuenta que su viaje está siendo "más corto" porque salió del armario, según dice, cuando tenía 17 años. Su cuna en el rural y en el seno de una familia "conservadora y religiosa" le impidieron hacerlo antes.

Cuando dio ese paso, el que era su círculo de amigos se fue distanciando y ahora sus allegados están en el colectivo del que forma parte, la Asociación de Familias de Menores e Mocidade Trans de Galicia (Arelas). "Nos entendemos y apoyamos", dice.

Idara reivindica en este día el importante papel de acompañamiento y asesoramiento que prestan a las personas trans en su viaje asociaciones como Arelas, en la que ella es además delegada de la sección juvenil.

Esta estudiante ha sido víctima de ataques tránsfobos, más en redes sociales que en la calle, pero reconoce que en su caso han sido "muy contados" y "poco comunes". Repudia la "caza de brujas" y "la campaña de odio" que sufren las personas trans por parte de la sociedad.

Considera "un avance importante" la ley aprobada recientemente, aunque le pone el pero de que es "un paso muy pequeño y cogido con pinzas" porque, a su juicio, deja sin cobertura a menores, personas no binarias e inmigrantes. Demanda además que esta se complete con normativas autonómicas.

IGUALDAD. Desde Arelas, palabra de la lengua gallega que significa deseos, anhelos, aprovechan la celebración hoy del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero para hacer un llamamiento a que se naturalice su presencia en la sociedad porque son personas que "sufren mucho por los prejuicios de los demás".

"Queremos que se pare con tanto juicio, mostrar nuestra cara más alegre y dejarles hacer su camino como a los demás, con sus mismos derechos, sus mismas oportunidades", afirma una miembro de la nueva directiva de esta asociación.