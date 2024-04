Mira Lugo ▶ Reciclaje, rastrillo y concierto

El Concello recibe una distinción por su labor en el reciclaje de papel

El concejal de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, recogerá este jueves en Madrid, en representación del Concello de Lugo, el distintivo ‘Pajaritas Azules’, que promueve Aspapel para reconocer la calidad de la gestión municipal en recogida selectiva para el reciclaje de papel y cartón.

A Nova acogerá desde el 1 de mayo el rastrillo solidario Arte Nova

La sacristía de la parroquia de A Nova acogerá a partir del 1 de mayo el rastrillo solidario anual Arte Nova, una de cuyas organizadoras es Manolita López Sal. Estará abierto de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas y ofrecerá manualidades y productos ecológicos y recogerá donativos.

Xuventude organiza el viernes 27 un concierto de Richard Sinclair

Richard Sinclair, pionero del movimiento del Canterbury Sound, ofrecerá un concierto gratuito este sábado 27 de abril, promovido por la concejalía de Xuventude y en el que estará acompañado por el grupo Amoeba Split. La actuación comenzará a las siete de la tarde en el Club Clavicémbalo.

RUBÉN BALMASEDA: El Día del Libro contó con menos puestos en la calle porque el Concello estableció nuevas normas y no permite instalar ningún tipo de actividad en los soportales del consistorio, para proteger su imagen y que su actividad no se vea afectada. Se ofrecieron espacios alternativos a las librerías pero no los vieron adecuados.