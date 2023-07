Mira Lugo ▶ Piragüismo, As Termas y PSOE

Xuventude organiza un curso de iniciación al piragüismo gratuito

El área de Xuventude, que dirige el edil Jorge Bustos, organiza este mes un curso gratuito de iniciación al piragüismo en el entorno del área recreativa de Los Robles. Está dirigido a empadronados en Lugo de 14 a 35 años. Los interesados podrán inscribirse en la web www.lugomasxti.org.

Últimos días para apuntarse a 'Que no caiga As Termas Cup'

El centro comercial As Termas, cuyo gerente es Esteban Patiño, mantiene abierta la inscripción para el certamen Que no Caiga As Termas Cup, un juego que consiste en evitar que un globo toque el suelo. El primer premio es una tarjeta de 500 euros a gastar en locales del centro.

Presentación de los candidatos del PSOE al Congreso y Senado

Los jardines del hotel Mercure acogen este lunes, a las 10.30 horas, la presentación oficial de los candidatos del PSdeG-PSOE de Lugo al Congreso y al Senado, listas que lideran José Ramón Gómez Besteiro (foto) y César Mogo, respectivamente. Al acto acudirán también Lara Méndez y José Tomé.

RUBÉN BALMASEDA: Olga Louzao y su partido decidieron no presentarse a las elecciones generales del 23-J, sin embargo, la coordinadora de Ciudadanos en Galicia tendrá que estar pendiente el día de las votaciones de si le toca formar parte de una mesa electoral, ya que figura como suplente en una de ellas.