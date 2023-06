Mira Lugo ▶ Alma Selene, María Luisa Sandar y Rubén Arroxo

Alma Selene ofrece el concierto ‘Las Ellas de Lorca’ en el Hula

La soprano Alma Selene presenta este lunes el concierto ‘Las Ellas de Lorca’, un recorrido por el universo femenino del poeta con el que homenajea a los sanitarios y donde acompañará al acordeón Vadim Yukhnevich. La actuación comenzará a la una y media de la tarde en el salón de actos del Hula.

María Luisa Sandar, en un acto con titulares de audiencias provinciales

La presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, María Luisa Sandar, participó hace unos días en Pontevedra en unas jornadas de titulares de audiencias, en el que fue uno de sus primeros actos en el nuevo cargo que acaba de asumir y en el que sustituyó a Edgar Cloos.

Arroxo formaliza la conformación del grupo municipal del BNG

Rubén Arroxo, acompañado de ediles nacionalistas, presenta este lunes la documentación requerida para la conformación del grupo municipal del BNG. Así, hará entrega de la información precisa ante el servicio de actas del Ayuntamiento de Lugo para la constitución del mismo.

RUBÉN BALMASEDA: Olga Louzao ya sabe lo que es disfrutar de la vida fuera de los cargos municipales y el sábado en el que quedó constituida la corporación de Lugo, en la que ya no está como concejala después de ocho años, aprovechó para acudir junto a su familia al festival O Son do Camiño que se celebró en el Monte do Gozo.