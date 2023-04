Mira Lugo ▶ Guitarra, violencia de género y concierto

El Conservatorio de Música acogerá una Semana da Guitarra

El Conservatorio de Música acogerá del 5 al 9 de junio la Semana da Guitarra. Homenaxe a Tino Prados, en la que actuarán Rubén Abel (foto), Mateo Arnáiz, Marcos Pin, Cristina Pena, Pablo Sánchez, Eneas Freire, Boro y Trío Tres Trastres. Darán charlas Xosé Crisanto Gándara y Roberto Díaz.

La AUGC organiza una jornada sobre la violencia de género

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) organiza este lunes en Afundación I Xornada de Violencia de Xénero. Las ponencias arrancan a las 17.00 horas y, a las 19.00, el periodista de El Progreso Miguel Olarte hablará de la repercusión en los medios de comunicación de este tipo de violencia.

Concierto del artista argentino El Chico López en Veterinaria

El artista argentino afincado en Sarria El Chico López ofrece este lunes, a partir de las 20.30 horas, en la cafetería de la facultad de Veterinaria, un café concierto en el marco del Curso de Primavera de la USC, en el que interpretará algunas de las últimas composiciones incorporadas a su repertorio.

RUBÉN BALMASEDA: El primer equipo del CD Lugo no es lo único que no funcionó esta temporada, en la que este domingo consumó el descenso. Los aficionados rojiblancos también se lamentan de que desde el club no hayan sido capaces de arreglar los baños, donde se acumulan los orines, algo que muchos han criticado en las redes sociales.