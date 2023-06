Mira Lugo ▶ Himno de O Corpiño, orfebrería y archivo histórico

RUBÉN BALMASEDA: La ‘lista morada’, así es como se empieza a hablar en algún partido de la candidatura para las elecciones del próximo 23-J. La sorna viene de que se dice que hay codazos entre los miembros del partido por figurar en puestos de salida, ya que son muchos los interesados en entrar en el Congreso o en el Senado. POR: R.B.

José Molejón es el autor del himno oficial del santuario de O Corpiño

José Molejón ha compuesto el himno oficial de del santuario de O Corpiño, centro religioso localizado en Silleda y que tiene enorme fama. El autor, que ha sido durante 44 años organista de la catedral lucense, ha compuesto la letra y la música. Molejón es autor de otras muchas composiciones.

LugoPatrimonio prepara una ponencia sobre la orfebrería del XIX

LugoPatrimonio, colectivo cultural que preside Adolfo de Abel Vilela (foto), prepara ya su próxima conferencia, que correrá a cargo de Lois Ladra, quien disertará sobre la orfebrería gallega en el siglo XXI y el estado del arte. La charla tendrá lugar en la Diputación Provincial el próximo día 13.

La Ferrería de O Incio es protagonista en el Día de los Archivos

El Arquivo Histórico, que dirige Dolores Pereira (foto), celebra este viernes, a las 19.00 horas, el Día de los Archivos con la presentación del documento ‘Apeo do lugar e bens da Ferrería do Incio’, de 1789, y una conferencia de Estefanía López Salas sobre «Fontes para o estudo dunha paisaxe histórica; A Ferrería do Incio».