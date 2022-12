Mira Lugo ▶ Nerea Pallares, Silvia Jato y Martín Barreiro

RUBÉN BALMASEDA: Elena Candia no para en las redes sociales y contó que fue al cine con miembros de Novas Xeracións a ver As Bestas. Salió recomendando ver la película, que tiene nada más y nada menos que diecisiete candidaturas a los premios Goya. Y no olvidó recordar que Os Ancares es territorio de cine.

Nerea Pallares viajará a Quito para presentar su obra Los ritos mudos

La escritora y periodista lucense Nerea Pallares viajará a Quito para presentar en la Feria del Libro los próximos días la edición ecuatoriana de su libro Los ritos mudos, con el que da un nuevo paso adelante en su carrera literaria y sigue conquistando el interés del público y de la crítica.

Silvia Jato volvió a Lugo para vivir unos días de descanso con la familia

Silvia Jato es una de los muchos lucenses que aprovechan esta época para volver a casa y reencontrarse con familiares y amigos. La lucense que se hizo popular por su trabajo como modelo y presentadora de televisión y que ahora se dedica labores de carácter más social disfrutó de paseos por Lugo.

Martín Barreiro disfrutó de conocer a los nuevos astronautas españoles

El lucense Martín Barreiro sigue teniendo una gran proyección pública y además disfruta de las posibilidades que le da su trabajo en Televisión Española y en sus redes 'presumió' de haber tenido ocasión de conocer a los dos nuevos astronautas españoles, Sara García y Pablo Álvarez.