Mira Lugo ▶ Feria de empleo, Arde Lucus y danza

La patronal de O Ceao y As Gándaras organiza la I Feria de Empleo

La Asociación de Empresarios de O Ceao As Gándaras, que preside Francisco Dorado, celebra hoy en su sede de la Rúa das Leiteiras la I Feria de Empleo y Talento, en la que participarán una veintena de empresas e instituciones y que tendrá un horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Comienza el ciclo de cine arqueológico del Arde Lucus Cultural

El ciclo de cine arqueológico del programa Arde Lucus Cultural arranca hoy con la proyección, a las 20.00 horas en el auditorio de O Vello Cárcere, de ‘Enxeñería romana: entradas. FICAB XX 2020). Al final de la película se abrirá un coloquio con el arqueólogo Santiago Ferrer Sierra.

Colectivo Glovo estrena mañana en el Gustavo Freire la obra ‘Tabú’

Colectivo Glovo, que codirigen la bailarina lucense Esther Latorre y el portugués Hugo Pereira, estrenará mañana en Lugo su nueva obra ‘Tabú’. El espectáculo, que forma parte del ciclo Lugo en Danza, comenzará a las 20.00 horas en el auditorio Gustavo Freire. Reservas en entradaslugo.com.

RUBÉN BALMASEDA: Diego As, que realizó un mural para el colegio de Nadela, también había hecho el del Ceip Paradai cuando no era tan conocido. Además, él y otros artistas han realizado intervenciones en otros centros como en el Anexa, Rosalía de Castro, As Gándaras, Veterinaria, Escola Politécnica, Sanxillao o Ánxel Fole.