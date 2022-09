Mira Lugo ▶ José María Esteban, Mario Dovale y Zaira Dapena

RUBÉN BALMASEDA: A Óscar Poy no se le verá nunca esquivando una polémica y el edil del PP salió al paso del ministro Alberto Garzón, que en twitter habló contra las bajadas de impuestos. Los sistemas fiscales deben ser justos, pero no deben estar para sostener ministerios como del Garzón, que no sabe que se quieren cargar la pesca, dijo Poy.

La Policía Nacional dará en su fiesta anual medallas a 18 personas

La Policía Nacional, cuyo comisario jefe es José María Esteban Corral, celebrará el día 4 su fiesta e se impondrá la medalla al Merito Policial con distintivo blanco a 15 policías de la provincia, uno de la Policía Autonómica, otro de de la Guardia Civil y a la Jefa de la Oficina de Extranjeros.

Mario Dovale, campeón de la Supercopa de voleibol de Rumanía

El lucense Mario Dovale se proclamó campeón de la Supercopa de Rumanía de voleibol. El exjugador del Arenal Emevé consigue así su primer título en su primera experiencia en el extranjero, donde decidió probar suerte tras jugar las últimas cinco temporadas en el el Arenal Emevé.

Convenio de Abanca y Agentes Comerciales para facilitar servicios

La directora territorial de Abanca en Lugo, Zaira Dapena, y el presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Lugo, Jaime Gueimonde, firmaron hace unos días un convenio que pone el foco en mejorar el acceso al crédito de los profesionales colegiados, así como en otros servicios avanzados.