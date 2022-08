Mira Lugo ▶ Homenaje a Seoane, el verano de Blanco y Purito paladeando Lugo

RUBÉN BALMASEDA: Todas las grandes cadenas de televisión se interesaron por el caso del niño lucense al que sus padres dejaron en el coche de madrugada mientras se iban de fiesta y que tuvo que ser rescatado por una mujer que pasaba por el lugar. La difusión del caso ayuda a que se conozca fuera el penar de los vecinos de Marina Española.

Ames rindió homenaje a Fernando Seoane por su carrera deportiva

Ames ofreció días atrás un homenaje a Fernando Seoane, exjugador del CD Lugo. El futbolista se retiró por lo alto y cargado de reconocimientos y, de hecho, en febrero también la Federación Gallega le galardonó como futbolista en activo con más partidos disputados en la historia de Segunda División.

Blanco disfruta de sus vacaciones y presume de la Illa de Arousa

José Blanco se ha revelado estas vacaciones como un buen fotógrafo. No ha parado de colgar en las redes imágenes de la Illa de Arousa, retratada siempre como destino paradisiaco. Pero el exministro lucense no ha desconectado del todo y no dejó de dar voz a distintas iniciativas del Gobierno.

Purito Rodríguez se apuntó en La Vuelta al ‘...E para comer, Lugo’

Purito Rodríguez se apuntó a disfrutar del ‘...E para comer, Lugo’ en una de las paradas de La Vuelta por tierras hispanas. El exciclista se acercó al punto de difusión de la gastronomía lucense en la salida de la etapa en Irún, donde se sirvieron productos con certificación de origen en la provincia.