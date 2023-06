Mira Lugo ▶ Pardo de Neira, Elio López y Álvarez Pol

RUBÉN BALMASEDA: No hay abuelo, ni abuela, que no presuma de sus nietos y un buen ejemplo de orgullo es Ana Chao, que siente auténtico embeleso por su nieto, que solo tiene once años pero es ya un pianista competente. Lo cierto es que ha tocado desde muy pequeño y ella defiende que ha sacado la famosa vena artística de los Chao.

Pardo de Neira, en una cita en el Paprika con gastronomía y cultura

Xulio Pardo de Neyra (foto) y Raquel López Cendán ofrecerán el día 16 en un recital poético en el restaurante Paprika, donde habrá también una performance de argalleira.art, acompañada al acordeón por Vadim Yukhnevich. El acto se enmarca en una cita que aunará gastronomía y arte.

Elio López, en un foro sobre Inteligencia artificial en As Mercedes

Elio López será uno de los ponentes que participará el día 15 en una jornada en el CIFP As Mercedes sobre inteligencia artificial, en la que se abordarán aspectos como las aplicaciones prácticas en empresas de esa nueva tecnología y especialistas abordarán las implicaciones del uso de la IA.

Los alumnos de Álvarez Pol en el Círculo exponen sus trabajos

El Círculo de las Artes inaugura este lunes una exposición de los trabajos de los alumnos de las clases de pintura y dibujo de la sociedad, en una muestra que reunirá medio centenar de obras y que se podrá ver hasta el día 19. Josefina Álvarez Pol es la profesora en las clases de pintura de la entidad.