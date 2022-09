Mira Lugo ▶ Roberto González, Pepe Coira y Abraham Cupeiro

Roberto González retrató a los tres últimos presidentes provinciales

El pintor Roberto González es el autor de los retratos de los tres últimos presidentes provinciales: Darío Campos, Elena Candia y José Ramón Gómez Besteiro. Monfortino de nacimiento, González ha tenido una larga trayectoria internacional y fue becado por The New York Foundation for the Arts.

Pepe Coira volverá a probar su talento en la nueva entrega de Rapa

Rapa, la exitosa serie creada por Portocabo para Movistar tendrá segunda temporada, de modo que los espectadores podrán seguir disfrutando del talento creativo del lucense Pepe Coira (foto), coautor de los guiones. La aportación lucense en la serie es múltiple y el director es Jorge Coira.

Abraham Cupeiro lleva ‘Resonando el pasado’ a enclaves históricos

Abraham Cupeiro no para. Cada vez es más solicitado fuera y este mes llevará Resonando el pasado a diez enclaves de todo el país, algunos de ellos marcados por el peso de los restos históricos que custodian, como las cuevas eremíticas de Markínez, en Álava, o Puente Viesgo, en Cantabria.