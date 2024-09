Álex Fassbinder, fotógrafo: El minutero imprevisto

Las películas del Oeste tienen un héroe y un destino. El héroe no puede eludirlo. Tiene que entrar en el pueblo, ir al saloon, encararse con el forajido que está robando ganado, salir a la calle principal, ponerse frente a frente con él, no despistarse con las bolas de matorral que empuja el viento, disparar velozmente, soplar su pistola y marcharse del pueblo.

El destino de Alexander Fassbinder era ser fotógrafo, un nuevo héroe; pero tardó muchos años en que le fuese revelado. Su familia materna era una saga de fotógrafos de Ribadesella y Arriondas, en Asturias. "Mi bisabuelo era minutero, pero la familia no lo consideraba fotógrafo. Ahora ha vuelto a estar de moda", comenta.

"Me interesaban el vídeo y el cine, pero era más fácil hacer fotografía porque había un centro público, la Ramón Falcón. Mi hermano estaba estudiando Fotografía en esa escuela y me animé". Ahora le encuentra ventajas. "La fotografía es más inmediata que el cine y puedes hacerla tú sin depender de nadie", como ocurre si se pretende rodar una película.

El cine es un tótem, pero poco práctico. Sustituyó su apellido, Fernández, por Fassbinder en recuerdo del director alemán que incidía en los defectos de la sociedad, como el racismo o el autoritarismo.

Fassbinder rodaba cine desde los márgenes, con una mirada amarga y violenta. Alexander es tímido, amable, respeta las distancias y se preocupa cuidadosamente de no incomodar. Viste camisas de cuadros y vaqueros como los cowboys, pero parece que solamente pretende vivir en paz. Aunque parezca una contradicción, le gusta el movimiento fotográfico japonés que se plasmó en la revista Provoke, creada en 1968. Las imágenes de ese colectivo de artistas eran gruesas, desenfocadas y siniestras. No pretendían tirar fotografías limpias y bonitas, sino expresar sus emociones como nativos de un país acostumbrado a provocar guerras y a perderlas.

Alexander Fassbinder no está en esa línea, pero sí en lo cardíaco. "La fotografía consiste en la emoción, no en la técnica. Los fotógrafos intentan justificar su trabajo con técnica y con aparatos. Cuanto más mayores son los fotógrafos más se preocupan por eso. Sigo viendo fotos y foros de fotografía, pero la técnica no me interesa tanto como antes".

Ha pasado por todos los estadios del fotógrafo: estudio propio, trabajo en un periódico y BBC —el tradicional bodas, bautizos y comuniones—. "En las bodas tienes un día para tener un resultado estético y de calidad; la prensa no pide tanta estética, tienes más margen". Sus estudios artísticos no le exigieron usar película. "Siempre he hecho fotografía digital". Tiene reparos ecológicos con la película fotográfica "porque se hace con gelatina de huesos de animales, aunque ahora hay películas veganas, hechas con gelatina vegetal". La película es más cara y más lenta porque debe ser revelada.

Su bisabuelo minutero, al que no se consideraba fotógrafo porque hacía retratos por la calle y no tenía estudio, estaría en la vanguardia ahora. La fotografía ha salido de las luces calculadas del estudio y ha vuelto a las aceras.

Alexander Fassbinder tiene un proyecto que se llama sencilla y expresamente Fotógrafos. Es una serie amplia de retratos de profesionales y aficionados a la fotografía de Lugo o de paso por Lugo. El criterio es amplio. Álex Fassbinder no se atreve a decir "quién es fotógrafo y quién no lo es".