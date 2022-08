El Miño está bajo mínimos y el caudal actual ya dificulta el disfrute de los bañistas y la práctica del piragüismo. El nivel del río oscila en función de las zonas. En algunos tramos concretos cercanos a la Escuela Lucense de Piragüismo, la altura del cauce fluvial ronda los 50 centímetros.

En el otro extremo de la balanza se sitúa el área que ocupa el pantalán instalado para dotar de una superficie flotante a la playa fluvial propuesta por el Ayuntamiento en el área de A Tolda. Justo en este punto el caudal fluctúa desde el metro y medio hasta superar los dos metros de profundidad en algunos escalones naturales que forman pozos más profundos.

Ramón Fernández en el pantalán de A Tolda. VICTORIA RODRÍGUEZ

Pese a este factor, en principio favorable para disfrutar del río, el baño en esta zona está comprometido por lo irregular del lecho fluvial. En escasos metros se encuentran piedras de grandes dimensiones, troncos de árboles caídos y, sobre todo, pozas naturales, ocultas a simple vista, que podrían ser fuente de daños personales a la hora de zambullirse o dar un mal paso desde el pantalán

Por otra parte, a tan solo 50 metros del pantalán el fondo del río es visible y en esta área concreta se puede cruzar fácilmente de una orilla a otra a pie, como comprobaban ayer dos intrépidos bañistas lucenses.

Ramón Fernández, piragüista del club Cidade de Lugo, explica que en la zona comprendida entre el embarcadero de la entidad y el caneiro de As Illas debe ser cuidadoso a la hora de introducir la pala en el agua, puesto que en ciertos tramos la escasa profundidad hace que esta toque el fondo.

Para demostrar sus palabras se baja de su k-1 y al poner pie en el río el nivel del agua queda por debajo de su rodilla (en la imagen). El peligro es una realidad, ya que el bajo caudal ya ha provocado los primeros daños personales.

"Uno de mis compañeros se enganchó con la pala en un piedra y al tirar de ella se provocó una lesión en una costilla", cuenta.

Los daños materiales también están a la orden del día. "Tenemos que ver por dónde navegamos en algunos sitios, porque la piragua se puede dañar. Y son kayaks de fibra de carbono de 6.000 euros. Igual que las palas, que pueden llegar a costar 400 euros. Los arreglos de ambas son también muy caros", explica el palista.

Fernández tiene claro que la solución a la falta de agua pasa por "arreglar los canerios de Acea de Olga y el de As Illas, porque están rotos desde hace años y se pierde mucho caudal por ellos".

Pastrana es un triatleta federado del Club Cidade de Lugo Fluvial que conoce perfectamente el tramo del paseo del Miño, donde completa su entrenamiento apoyado de una boya que indica en todo momento su posición mientras nada.

En el escalón natural que utiliza, ubicado justo al lado de embarcadero de la Escuela Lucense, este deportista asegura que el nivel del agua "bajó, por lo menos, 50 centímetros", mientras señala a una de las piedras que toma como referencia en su bajada al río.

Rubén Montero es un bañista habitual en esta extensión del río. Aprovecha el buen tiempo para practicar la natación, y por ello, conoce la ubicación exacta de las zonas menos profundas, donde, cuenta, debe tener cuidado a la hora de dar una brazada puesto que sus manos pueden chocar contra alguna de las voluminosas piedras asentadas en el lecho fluvial.

"Siempre nado por esta zona y se nota que el caudal ha bajado mucho. Hay que tener cuidado si no quieres darte un buen golpe".

Rubén Montero reconoce que este problema no se repite en todo el cauce del Miño, pero sí es más frecuente entre la zona de As Illas y el puente romano.

El aumento de la temperatura del agua del Miño, que registró hasta 27 grados en julio, no pasó tampoco inadvertida para Montero, puesto que no utiliza traje de neopreno. "Me adapto muy rápido, pero el agua sí que está más caliente que otros años en esta época", detalla el nadador.