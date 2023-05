Los minigenios de Lugo de las mates

Las matemáticas son el coco para muchos escolares. Pero no es el caso de Pablo López, Iago de Frutos y André Fonteboa. Estos tres alumnos de 6º de primaria del colegio público Illa Verde de Lugo acaban de proclamarse campeones de la eliminatoria provincial del certamen Rebumbio Matemático.

Este triunfo les ha otorgado el pasaporte para ser el único representante lucense en la fase autonómica, que se celebrará el próximo día 26 en la facultad de Ciencias de la Educación en A Coruña. Los tres mejores de los 15 equipos que compitan en la ciudad herculina se clasificarán para el nacional, que acogerá Santa Cruz de Tenerife en junio.

En la fase provincial de este certamen, que por vigésima segunda edición organiza la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (Agapema), solo participaron ocho equipos de cuatro colegios lucenses: el Veleiro-Docampo de Castro de Ribeiras de Lea y Franciscanos, Illa Verde y Maristas de Lugo.

La prueba, celebrada el pasado 28 de abril en el Círculo de las Artes, consistió en la resolución "en equipo" de seis "largos" ejercicios en dos horas. Gelo Peña, que es profesor de Matemáticas de los tres ganadores en el CEIP Illa Verde, aseguró que fueron "problemas da vida real, aplicacións prácticas do coñecemento, de lóxica...".

La fase gallega será el día 26 en A Coruña y los tres mejores se clasificarán para el nacional, en junio en Tenerife

Aunque este docente considera que son problemas de "maior complexidade que o nivel de 6º de primaria", sus aventajados alumnos, que tal vez pecan de falsa modestia, no lo creen así. "Entre difícil y no tanto", le resultó a Pablo López, que tiene 11 años. "Algunos más complicados y otros no", coincidió su compañero de clase André Fonteboa, de la misma edad.

Pablo, Iago y André concordaron también, por una parte, en que todavía es "muy pronto" para saber si van a orientar sus estudios hacia las matemáticas, en el caso de que se matriculen en la universidad, y, por otra parte, que esta es una asignatura que se les da bien.

Los tres alumnos de este colegio de la zona sur de la capital lucense reconocen que se lo pasaron bien mientras realizaban los ejercicios. "Es una experiencia muy buena y hacer los problemas con tus amigos es muy divertido", dijo André. "Es una satisfacción muy grande ganar y competir ahora contra niños de toda Galicia", añadió Iago de Frutos, que es el mayor de los tres, con 12 años. "Es muy guay ir a competir a nivel gallego", indicó Pablo.