Candela Martínez: "Na miña consulta non teño báscula"

A que se refire cando di que é experta en nutrición xinecolóxica?

A nutrición xinecolóxica atende tanto aos alimentos máis indicados en cada unha das etapas da vida da muller (idade fértil, embarazo, menopausia) como a algunhas patoloxías frecuentes como a endometriose, o ovario poliquístico ou os miomas. O obxectivo é mellorar a sintomatoloxía e a nosa calidade de vida.

Que efectos fai a alimentación en cada un destes problemas?

Na endometriose e nos miomas, recoméndase a inxestión de brócoli e de coliflor porque son alimentos que melloran o metabolismo hepático, producindo a secreción de estróxenos.

E nas distintas etapas da vida polas que pasan as mulleres?

No embarazo, hai que ter coidado cos peixes de gran tamaño (que poden ter mercurio) e hai que evitar os embutidos e tomar leite pasteurizado. Tamén é importante tomar graxas Omega 3, que as teñen o peixe azul e as noces. E na menopausia, como hai unha caída de hormonas, convén aumentar a inxesta de isoflavonas de soxa ou de triptófano, un aminoácido que está no chocolate negro e que mellora o funcionamento dos neurotransmisores.

Parece que a alimentación pode obrar miragres...

Tanto non se pode dicir pero si que hai mulleres que, cambiando os seus hábitos, melloran a súa saúde menstrual. Ademais, os alimentos tamén actúan como medida preventiva.

Céntrase nas dietas para mulleres pero, quizais, tamén se poderían facer para os homes.

Pódese facer unha dieta para incentivar a fertilidade masculina. Neste caso, é bo inxerir alimentos con zinc, que está no marisco.

Oíndoa falar... cantos problemas pode resolver un nutricionista que non estean relacionados tan só co peso corporal?

Aos nutricionistas vencéllannos sempre coa báscula e eu traballo sen ela. Non a teño na consulta. Facendo unha alimentación saudable o peso desexado vén só. E iso aplícase a outros problemas como —no caso das mulleres— os ciclos curtos, as sufocacións ou a canseira do posparto.

Por que moitas veces o peor dunha dieta non é comer o estipulado senón ter tempo e diñeiro para comprar todo canto fai falta?

Hai que ter planificación para organizarse (por exemplo, pódese mercar verdura conxelada). O importante é ter unha educación nutricional e para a saúde para conseguir máis resultados a longo prazo. Sobre os alimentos, é convinte ler o etiquetado.

Valórase a formación que ha de ter un nutricionista?

Non. Hai moito intrusismo e hai compañeiros sanitarios que se dedican a isto sen formación.

Desde a consulta, ve se a alimentación está tan influída polas modas como parece?

Si. Agora, por exemplo, están demonizados os hidratos pero os bos hidratos —os que teñen o pan, a pasta e o arroz integrais— eses son necesarios.