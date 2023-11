Miro Casabella: "As cancións sáenme polas orellas!"

É de Ferreira do Valadouro pero marchou para Barcelona con 18 anos. Alí coñeceu a Nova Cançó, movemento no que había unha conciencia nacionalista. Como era aquel ambiente?

Fun a Barcelona estudar Arquitectura Técnica e botei sete anos. Alí entablei contacto, en festivais da Nova Cançó, con xente como Raimon, María del Mar Bonet, Lluís Llach, Paco Ibáñez... Daquela o que había era un pensamento común de loitar contra a ditadura e, para iso, utilizábase a canción, pero en lingua catalá. Non se falaba de nacionalismo nin de independentismo. Era cantar contra a ditadura. Lembro que nas festas, había sempre algún representante da cancó. En Galicia, iso non existía. A xente iba á festa a bailar e só me chamaron unha vez en Allariz (Ourense) para cantar nunha misa.

Cantaba en catalán?

Non, cantaba en galego. Había un sentimento de unidade entre as culturas oprimidas entre cataláns, galegos e vascos tamén.

Esas primeiras experiencias musicais en Cataluña foron as que o levaron a Voces Ceibes?

Foi Manuel María, o poeta, o que me dixo que había uns rapaces que cantaban.

Voces Ceibes foi un grupo que fixo historia na música galega, polo compromiso e o uso da lingua nuns tempos nos que estaba prohibido. Cre que a maioría dos galegos son consciente disto?

Non. Voces Ceibes foi o primeiro grupo que cantou en galego para reivindicar a nosa cultura e chegamos a aparecer en libros de texto pero a xente nova descoñece bastante o grupo.

Non resulta iso frustrante?

Un pouco si porque daquela Voces Ceibes estaba no punto de mira. Chamaban á comisaría cando había un concerto, téñennos multado ou prohibido actuacións e cancións. E loitamos para que un día isto non pasase. Agora parece que todo naceu por xeración espontánea e non foi así!

Tras a experiencia de Voces Ceibes, estivo no grupo folk Doa...

Empezou a desaparecer a figura do cantante reivindicativo e preparei un disco folk, con vinte cancións. Chegamos a actuar en Nova York e Montreal.

Desde hai uns anos, houbo un renacer da tradición e, sobre todo, das cantareiras. Estamos no mellor momento da música galega?

Hai un disco dun americano, Lomas, que gravou en 1969 cancións tradicionais interpretadas con percusión por cantareiras. Agora estase a redescubrir esa forma popular de cantar. Todo é unha evolución. As Tanxugueiras están aquí agora porque nós estivemos antes e fanse cousas moi interesantes, como o que fai o meu veciño Grande Amore. Hai tanto poderío e riqueza musical en Galicia que non se dá feito!

Que fai Miro Casavella, agora con 77 anos?

Sigo cantando aínda. Agora vou a homenaxes, cabodanos, enterros... Pásoo moi ben porque fago moita música. As cancións sáenme polas orellas! E teño feito tamén 50 ou 60 músicas para cantigas medievais de escarnio.