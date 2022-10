Miles de lucenses se van a encontrar estos días con que tienen nuevo médico de cabecera, con el que deberán seguir un mínimo de seis meses. Los afectados se reparten por los ocho centros de salud de la provincia donde se ocuparon este lunes nueve plazas de difícil cobertura de las quince convocadas en la provincia: una en Illas Canarias, una en San Roque y una en A Milagrosa, todas en el municipio de Lugo; dos en Vilalba, una en Sarria, una en Monforte, una en Ribadeo y una en Viveiro.

Los nueve médicos que comienzan a trabajar en sus nuevos destinos estos días lo hacen con los cupos a cero. Para adjudicarles pacientes, el Sergas ha optado por reducir los de sus compañeros, pasando parte de sus tarjetas al nuevo facultativo.

El reparto no es idéntico en todos los centros de salud. En algunos se ha optado por quitar el mismo número de pacientes a todo el personal facultativo para reunirlos en el nuevo cupo, mientras que en otros se decidió nutrirlo fundamentalmente de aquellos otros médicos que tienen más tarjetas.

El Sergas no ha avisado a los pacientes de esa medida, de forma que estos se irán enterando de su cambio de médico a medida que vayan pidiendo cita. Lo cierto es que se suele hacer así cuando se crea una nueva plaza, pero en este caso, al ser nueve las que se ocupan el mismo día, la medida acaba afectando a miles de pacientes, algunos de los cuales pueden tardar meses en percatarse de que su médico de cabecera ya no es el de siempre si no tienen necesidad de consultar antes.

Cuando una persona solicita el cambio de médico de Familia se compromete a permanecer en ese nuevo cupo durante un mínimo de seis meses. En este caso, aunque no es una elección voluntaria sino obligada por parte del Sergas, ocurre lo mismo. Todos los pacientes que sean cambiados a un nuevo médico deberán pasar seis meses con ese nuevo facultativo antes de poder volver al anterior.

El Sergas defiende que la medida facilita una "distribución equilibrada" del trabajo de los médicos y más tiempo con el paciente

El Sergas puntualizó ayer que "se está reorganizando la actividad asistencial para garantizar la mejor atención a los pacientes y una distribución equilibrada del trabajo de los facultativos". Recordó que los nuevos médicos van a centros de salud "con gran carga asistencial" y que se redistribuyen los cupos "reduciendo aquellos con más carga", lo que permitirá dar "más tiempo de atención al paciente".

También indicó que los plazos que se establecieron para la cobertura de plazas eran muy cortos porque el objetivo era que los centros de salud con mayor demanda contaran cuanto antes con los nuevos profesionales en activo. La pretensión con esa iniciativa de reordenación de cupos es que se note desde el primer momento que se ha incrementado el personal, tanto los pacientes como el resto de facultativos del centro.

Reacciones

La medida ha sido recibida de manera desigual entre los médicos de Primaria. Algunos, que consideran que tienen cupos excesivamente cargados y que habían pedido que se les aligerase de tarjetas, ven con buenos ojos esa manera de distribuir las tarjetas. Otros creen que el método perjudica la relación de confianza médico-paciente. En ambos casos consideran que sería positivo alertar con antelación a los usuarios para que no se encuentren con otro médico cuando vayan a pedir una cita.

También defienden que se les debe dar a los pacientes la posibilidad de regresar a su cupo original si así lo prefieren porque la norma ampara la posibilidad de elegir médico de cabecera.

La cobertura de plazas de médico de Familia con un concurso de méritos es una medida extraordinaria que se tomó ante la crisis de la Primaria, nivel asistencial con gran carga de trabajo y serias dificultades para cubrir ausencias, no ya de bajas o vacaciones sino también de vacantes. Ese mismo método –en virtud del cual los profesionales pueden acceder a una plaza en propiedad sin necesidad de hacer una oposición– se usará ahora también para cubrir algunas especialidades hospitalarias en A Mariña y Monforte.

Quedan otras seis plazas por cubrir

El Sergas convocó un proceso para adjudicar un total de 106 plazas de difícil cobertura en los centros de salud gallegos, de las que 15 se encontraban en Lugo. La lucense fue el área sanitaria en la que quedaron más vacantes, ya que seis siguen desiertas y se intentarán ocupar en una segunda ronda.



La mayoría de las aún vacías están en A Mariña: una en Burela en turno de tarde, una en Foz, una en San Cibrao y dos en Viveiro de tarde. También está libre una en Xermade.