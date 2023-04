Los Milagrosistas homenajerán a personajes del deporte o política

La Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales de A Milagrosa hará entrega este viernes de losgalardones que, como es tradición, reconocen a 20 personajes de la política, vida cultural, social o deportiva y a vecinos especialmente implicados en el barrio. La celebración tendrá lugar a las 20.00 horas en el

Uno de los reconocidos será el Club Breogán, que, como es habitual en esta ceremonia, ha tenido que elegir una canción que acompañe la entrega. Los organizadores piden que se trate de la "canción de una vida", que haya marcado la trayectoria de la entidad o persona. Obviamente, en el caso del Breogán será el himno del equipo el que suene en esos momentos.

Entre los políticos reconocidos este año figuran los alcaldes de Abadín, Viveiro, Foz o Ribeira de Piquín. De este último, Jesús Vázquez, presidente de la entidad organizadora, recordó que es, además, vecino del barrio.

La labor de los bomberos de Lugo también será reconocida con un galardón, que miembros del cuerpo recogerán al ritmo de Victory, de Two Steps from Hell. José Antonio Mera López, inspector de Policía Local; Luis Miguel Romera Pérez, comisario jefe provincial de Operaciones de la Policía Nacional, o Carlos Barceló García, comandante de la Guardia Civil en Lugo, son otros de los servidores públicos que recibirán un homenaje el próximo viernes.

El consejero delegado de Arenal Perfumerías, Luis Miguel Vázquez, es uno de los empresarios que este año obtendrá un Milagrosista. La asociación organizadora recordó que se trata de un negocio que comenzó su andadura en la zona, ya que su primera tienda se encuentra en Camiño Real.

También Rubén Bao, de Huno Peluqueros o Ferretería Elías, situada en la Avenida da Coruña lograrán un reconocimiento por la labor que realizan contribuyendo a crear barrio con sus negocios.

El fotoperiodista Pepe Álvez será otro de los premiados y recogerá su galardón mientras suena Ticket to ride, de The Beatles. La Universidad estará representada por el adjunto a la vicerrectoría de Organización Académica del campus, Antonio Álvarez, y el catedrático de Sistemas Electrónicos y Automáticos José Carlos Pérez Fernández.

El sindicato Anpe; Luis Miguel Vázquez, director de la oficina de Abanca de la Avenida da Coruña, 146; Eduardo Valín Fernández, consejero delegado ejecutivo de la CEL y la Fundación Daño Cerebral, serán otros de los reconocidos en esta gala. La entrega de los premios correrá a cargo del delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro; el delegado de la Xunta, Javier Arias; el presidente de la Diputación, José Tomé y la alcaldesa, Lara Méndez.

Las canciones de los premiados

L. Rancaño (alcalde de Abadín), The sound of silence, S.&Garfunkel.

Anpe, Soldadito marinero, Fito&Fitipaldis.

Luis Miguel Vázquez (directivo de Abanca), Dieciocho, Dani Martín.

José María Álvez (fotógrafo), Ticket to ride, The Beatles.

Rafael Marzán (Arenal), Eso que tú me das, Jarabe de Palo.

María Loureiro (alcaldesa de Viveiro), Catro vellos mariñeiros

Eduardo Valín (CE L), Entre mis recuerdos, Luz Casal.

Francisco Cajoto (Alcalde de Foz), The show must go on, Queen.

Rubén Bao (Huno Peluqueros), Nothing else matters, Metallica.

F. Rico (Alcalde de Ribeira de Piquín), Rumba da Ribeira, Son de Seu.

Carlos Barceló (comandante de la G. Civil), Tu boca, Antonio José.

José Carlos Pérez (profesor), Hurricane, Bob Dylan.

Luis Miguel Romera (comisario de Policía), Así estoy yo sin ti, Sabina

A. Álvarez (adjunto a la Vicerreitoría), Dust in the wind, Kansas.

Fudace, Sementeira, Fuxan os Ventos.

Bomberos de Lugo, Victory, Two Steps from Hell.

Recikla2Lugo, El rey, Vicente Fernández.

J. A. Mera (inspector de Policía), Please don’t go, KC and the Sunshine.

Ferretería Elías, Nunca es tarde, Manolo García.

Breogán, Himno del club baloncesto Breogán.