A Milagrosa, A Residencia y As Fontiñas son algunas zonas tensionadas por el alquiler

La ciudad de Lugo tiene tres áreas, integradas por distintos barrios, que serían susceptibles de ser declaradas zonas tensionadas por la subida del precio del alquiler de la vivienda, lo que abriría la puerta a que la administración pusiera límites a los precios. Es así en función de un estudio realizado por la Xunta sobre la evolución del precio de compra o alquiler de la vivienda, en el que se constató que, en un periodo de cinco años, el incremento superó en tres puntos el porcentaje de crecimiento acumulado del Índice de Precios al Consumo (IPC).

El Observatorio de Vivenda de Galicia tomó como referencia distintos datos y, si se tienen en cuenta los de fianzas de los que dispone el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), las zonas que podrían tener la calificación de tensionadas son: A Milagrosa, As Gándaras, A Residencia, A Cheda, el entorno del parque Rosalía de Castro, Fingoi, As Fontiñas, Montirón y la zona del campus. El recinto amurallado sería dudosa, al igual que los núcleos de Bascuas y Carballido, próximos a la ciudad.

La subida que han experimentado los precios de la vivienda, especialmente los de alquiler, en la ciudad de Lugo es indiscutible, como se puede constatar en agencias y portales inmobiliarios, pero si esa subida tiene suficiente alcance como para que esas zonas sean declaradas tensionadas y se puedan exigir límites a los precios es más discutible.

De hecho, las zonas mencionadas cumplirían esa condición si se toman como referencia los datos de las fianzas, pero no si se consideran otros, como los más recientes (año 2021) del Índice de Alquiler de Vivienda —del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— y la variación porcentual de los precios entre 2017 y 2021 que recoge el Instituto Nacional de Estadística.

La Ley de Vivienda aprobada el año pasado exige que se cumpla al menos uno de dos requisitos para que una zona sea declarada tensionada. Uno es el mencionado, que la subida de los precios de compra o alquiler sea de al menos tres puntos superior al IPC. Otro es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, suponga más de un 30% de los ingresos medios o de la renta media de la unidad familiar, que en la provincia de Lugo no se cumpliría en ningún concello y por tanto tampoco en la capital.

La figura de mercado residencial tensionado, que de momento solo fue concedido a ciudades y municipios catalanes, es muy discutida porque hay gobiernos y partes del sector inmobiliario que consideran que ya está probado, por las experiencias de otras ciudades europeas, que poner límites a los precios de la vivienda provoca que la oferta se reduzca al bajar la rentabilidad. Esa es la visión de la Xunta, por ejemplo, que está exigiendo al Concello de A Coruña, el único que de momento ha solicitado para el conjunto la declaración de mercado residencial tensionado, para el conjunto de la ciudad, más datos que justifiquen esa condición.

La Xunta es partidaria de favorecer la bajada de precios con otras medidas, como la construcción de más vivienda para alquiler, pero, en lo que respecta a Lugo, tanto el delegado del Gobierno central en Galicia, Pedro Blanco, como la alcaldesa, Paula Alvarellos, se mostraron ayer partidarios de explorar la declaración de zonas tensionadas.

Blanco recordó que se acaba de publicar un nuevo Índice de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda y consideró que en Lugo "hai zonas nas que é máis que preciso" que sean declaradas tensionadas, un trámite que debe aprobar la Xunta, que es quien tiene las competencias en vivienda. "O Goberno está poñendo a arma pero as balas tenas que poñer quen é competente. A Xunta ten que deixar de confrontar", afirmó.

La alcaldesa explicó que los servicios municipales están estudiando el mercado residencial en la ciudad para ver qué zonas pueden reunir requisitos y ser susceptibles de obtener esa consideración, para lo que pidió "colaboracion" y "lealdade" a la Xunta.

Nerea Vázquez (arrendataria): "Hai poucos pisos e caros, pago 550 euros por un apartamento"

Nerea Vázquez, natural de Ourense, tiene 24 años, llegó a Lugo en noviembre para su primer trabajo, con un contrato de un año, y la primera gran sorpresa que se llevó fue la dificultad de encontrar piso para alquilar.

Tras años viviendo en una habitación alquilada en el madrileño barrio de Salamanca, por la que en el último curso pagó 575 euros, creía que en Lugo el mercado sería bastante más accesible. Pero no paga mucho menos (550 euros más los gastos de suministros), aunque en este caso no comparte vivienda. Tampoco podría, porque solo tiene una habitación. Está al lado de la muralla y cerca de su trabajo y tiene calefacción, por lo que, tras lo visto, no se queja. "Chegaron a pedirme 500 euros por un piso cheo de humidades", un problema que detectó en muchas viviendas.

El primer mes tuvo que pagar 800 euros por un piso turístico y visitó "9 ou 10" viviendas convencionales hasta que encontró una con condiciones. "Hai pouca oferta e os propietarios poñen moitos requisitos", resume. Un contrato de trabajo, con al menos dos nóminas percibidas ya, y la fianza de un mes es lo mínimo, pero hubo un propietario que le llegó a pedir 6.000 euros por adelantado, cuenta, señalando la excepcionalidad de un requisito tan abusivo.

Carlos Sánchez (Gestinsa Inmobiliaria): "Non se poden facer políticas sociais con pisos privados, asusta os propietarios"

Carlos Sánchez lleva cerca de treinta años en el sector inmobiliario y conoce como nadie el problema que hay para acceder a una vivienda en alquiler en Lugo, sobre todo si se tienen pocos recursos. Y no tiene muchas dudas de cuáles son las principales causas y las posibles soluciones.

La demanda de esta vivienda ha aumentado, en parte por la mayor movilidad de la población, y la oferta ha bajado en buena parte por las medidas puestas en marcha en los últimos años, que protegen a los inquilinos y desamparan a los propietarios, opina.

"No se pueden hacer políticas sociales con los pisos privados", resume, respecto a medidas como el límite a la subida de los precios del alquiler en un contexto general inflacionista o el endurecimiento de las condiciones para echar a inquilinos morosos, cita como ejemplo.

La sucesión de medidas de este tipo y el anuncio de otras provoca incertidumbre y miedo en los propietarios, explica, por lo que o no alquilan, o encarecen las rentas o endurecen las condiciones. La solución, dice, es más construcción, de promoción pública o privada. Pero para esta hacen faltan subvenciones, opina, para abaratar los costes de suelo y de obra, así como una legislación que no condicione rentabilidades futuras, afirma.