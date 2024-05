Alfonso Riveiro, pregonero de las fiestas de San Isidro: "A Milagrosa merece máis atención"

El director de El Progreso, Alfonso A. Riveiro, abrió este viernes las fiestas de San Isidro, en A Milagrosa, con un pregón en el que, aprovechando "a presenza das autoridades", reclamó "unha maior atención a fin de que non siga perdendo a puxanza e o dinamismo que sempre tivo".

A continuación recordó su cariño a un barrio "ao que me gusta vir de cando en vez a pasear ou tomar unha cervexa", antes de ensalzar que "malia estar afastado da muralla mantén as esencias do que é o noso Lugo de sempre, enriquecidas social, laboral e culturalmente pola presenza cada vez maior de xente chegada do exterior".

Si bien se declaró "agnóstico", no dejó pasar la oportunidad de invocar a San Isidro para ampliar los ruegos a las necesidades de la ciudad y de la provincia, que "levan moito tempo, quizais demasiado, sen ser debidamente atendidas. Precisamos unha discriminación positiva que permita frear o despoboamento e o illamento que sufrimos nesta Galicia baleira, nesta España vacía, coma nos teñen prometido nalgunha ocasión os dirixentes políticos cando o reto demográfico parecía ser un tema que lles preocupaba e mesmo estaba na axenda".

Pese a que el asunto llegó a ser destacado, Riveiro lamentó que "pasan os anos e seguimos faltos de comunicacións, de servizos e dun impulso transformador que permita asentar proxectos empresariais e industriais que xeren emprego e, de paso, fixen poboación". En su opinión, "a clave non é vivir no rural senón poder vivir do rural".

El director de El Progreso recordó que era el tercer pregón que daba desde que desempeña esta responsabilidad. Confió en tener un trato más amable de los cielos en esta oportunidad porque celebró que "por primeira vez non sae o público fuxindo". "No primeiro caso, nas feiras de primavera do Páramo desatouse unha tremenda tormenta que obrigou a cambiar a ubicación do acto para debaixo dunha carpa", rememoró. La segunda ocasión fue "no Cádavo, no meu benquerido concello de Baleira", en el que "a xente marchou despavorida do campo da festa para refuxiarse" porque había empezado a nevar en abril.

Feira y mantecada para el inicio

El pregón que inauguró las celebraciones que el barrio de A Milagrosa dedica a San Isidro vino acompañado por una treintena de puestos de la Feira de Produtos do Campo e Artesanía, entre los que figuraban la oferta de gastronomía, y de una degustación de mantecada.

La programación de este sábado contempla una fiesta del becerro ao espeto en la Rúa Menorca desde las 19.30 de la tarde, en la que se repartirán 2.500 raciones. As las 21.00 habrá una actuación de la orquesta Rubí.

Mañana habrá un reparto de 400 lotes de quesos y otros tantos de embutidos que dona la Diputación y un sorteo de una caja de productor a las 12.00 horas.