Mil alumnos apuran el último repaso para la Abau, que se inicia el martes

Ayer fue sábado pero en la academia JM Rivas había un grupo de estudiantes dando los últimos repasos para la Abau, que se celebrará desde el próximo martes hasta el jueves y a la que concurrirán en Lugo unos 1.000 estudiantes. A diferencia de hace unos años -cuando quienes acudían a las academias eran los alumnos con notas bajas-, ahora muchos de los chicos que pagan clases de apoyo son estudiantes de sobresaliente, que queman todos los cartuchos posibles para sacar la máxima nota.

En esas se encuentra Mario Rodríguez, un joven que obtuvo 10 de media en el bachillerato y que, aun así, estaba el sábado por la mañana hincando los codos en la academia. "Apunto alto. Quiero estudiar Medicina y con el 9,57 de media que tengo en el BAC solo tengo garantizados 6 puntos de 14. Es duro pero tengo que hacer todo lo posible por conseguirlo. Si no sale, mi plan B sería hacer Matemáticas", afirma.

Mario dice que aprovecha más el tiempo en la academia, aunque cuando llega a casa su sitio sigue estando entre los cientos de folios que conforman sus apuntes. "Me pasé dos semanas sin hacer nada hasta la graduación porque estaba muy cansado y ahora tengo que apurar. En casa, me canso más rápido. Al cabo de una hora, cojo ya el móvil. En la academia, puedo pasar dos horas seguidas estudiando. Pero esto es un no parar y el estrés lo voy notando", indica.

José Manuel Rivas, el director de la academia, afirma que, en estas últimas convocatorias, los exámenes en Galicia fueron más fáciles tratando así de equipararse a los que se hacían en otras comunidades. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo. "Aprobará más gente, pero esto producirá una subida de las notas de corte en las carreras con lo cual quizá resulte más difícil acceder a algunos grados. Lo que debería existir es un examen único para todas las comunidades porque hay carreras en las que te estás jugando el acceso solo por centésimas", asegura José Manuel Rivas.

CORTE. Actualmente, la nota de corte más alta en Galicia se la lleva el doble grado de Matemáticas y Física, con un 13,600. Le sigue otro doble grado, el de Ingeniería Informática y Matemáticas, con 13,510. Entre 12,5 y 12, están Medicina (12,925); los dobles grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo (12,900) y Maestro en Educación Infantil y Primaria (12,708), Biotecnología (12,682) y Matemáticas (12,664). Por debajo están Odontología, Física, las dobles ingenierías Biomédica y Mecánica, Ingeniería Informática y la Aeroespacial.

Por contra, el corte más bajo, con 5, lo tienen Lengua y Literatura Gallegas, Geografía, Máquinas Navales, Náutica, Arquitectura Técnica, Inglés: estudios lingüísticos y literarios, Dirección y Gestión Pública (virtual), ADE, Ingeniería de la Energía, Recursos Mineros, Química Industrial, Ingeniería en Tecnologías Industriales (inglés), Traducción Español-Francés y Obras Públicas.

Les siguen, entre 5 y 6, Lengua y Literatura Modernas, Tecnologías de Ingeniería Civil, Gestión Cultural , Turismo, Filología Aplicada en Gallego y Español, Ingeniería de Procesos Químicos Industriales, el doble grado de Inglés y Español, Español: estudios lingüísticos y literarios, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el grado abierto 5USC Ingenierías, Paisaje, Ingeniería Forestal, Dirección y Gestión Pública (presencial) e Ingeniería Civil.