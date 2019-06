La borrasca Miguel salpica Lugo de incidencias y el viento alcanza los 132 km/h en Viveiro

La borrasca Miguel se deja notar con fuerza en la provincia de Lugo, donde ha conseguido registrar en Viveiro su ráfaga de viento más elevada en lo que va de jornada. Si en la mañana de este jueves el temporal desembarcaba en A Coruña con vientos máximos de 116 km/h (Vimianzo), el medidor de O Penedo do Galo, en Viveiro, dejaba muy atrás esa cifra alcanzando los 132,5 Km por hora, según datos de Meteogalicia. No es la máxima de Galicia, ya que en Carballeda de Valdeorras se alcanzaron los 136,4. Curiosamente y según el servicio meteorológico de la Xunta, Miguel sopló con esa potencia en A Mariña antes de las 17.30 horas, cuando realmente el núcleo de la borrasca no alcanzó de pleno la costa de Lugo hasta las 18.00 horas.

Las fuertes ráfagas de viento y la lluvia fueron la constante en la provincia, en la que ya se han registrado pequeñas incidencias relativas a la caída de árboles y al desplazamiento de mobiliario urbano.

En la ciudad de Lugo, que este jueves clausuró los parques de Rosalía de Castro y el de A Milagrosa, los vientos rozaron en la tarde de este jueves los 60 km/h.



Ya se han registrado incidencias puntuales en la ciudad. Varios contenedores se han visto desplazados (como el que pueden ver en la imagen, tomada en la calle Ribadeo), mientras en zonas como la Ronda do Carme varias ramas de los árboles se han roto debido al fuerte viento.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS. Aemet advierte que este viernes la costa de Lugo se verá sometida a vientos de fuerzas 8, 9 y ocasionalmente 10 y mar combinada del oeste o del noroeste con olas de 5 a 7 metros. A continuación pueden ver un modelo de Aemet con la predicción de vientos que se esperan hasta el próximo día 10. Por tanto, permanecerá la alerta en la costa.

Al margen del litoral, sí que se espera una mejoría según avance la mañana del viernes, que permanecerá marcada por la inestabilidad. Las temperaturas mínimas quedarán sin cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso.

MÁS DE 250 INCIDENCIAS. La borrasca Miguel entró en Galicia este jueves a las 12.00 horas azotando, primero, la costa coruñesa con fuertes vientos y lluvias copiosas. En tan solo unas horas avanzó hasta las provincias de Pontevedra y Lugo. El racha máxima de viento se registró en Carballeda de Valdeorras (136,4 km/h) aunque se superó la barrera de los 100 en puntos como Viveiro, Estaca de Bares, Cuntis o Cedeira. La mayor acumulación de lluvia se dio en Santa Comba, con 75,6 litros por metro cuadrado.

El temporal deja olas que superan los 6-7 metros de altura y rachas de viento huracanado de hasta 136 kilómetros por hora en Galicia, que han causado 250 incidencias hasta las 19.00 hroas, ninguna de ellas de gravedad, y han obligado a desviar al aeropuerto de Santiago de Compostela dos vuelos que debían aterrizar en Vigo.

La mayoría de las incidencias estuvieron motivadas por la caída de árboles y ramas, objetos que se desplazaron a la vía y actuaciones preventivas de los servicios de emergencias, según informa Emerxencias 112.



Casi la mitad se registraron en la provincia de Pontevedra y fue en Vigo, Vilagarcía, Sanxenxo y Cangas donde más intervenciones se produjeron.

La provincia de A Coruña también contabilizó un gran número de incidentes, sobre todo en la circulación en Ribeira, Muros y Outes, aparte de alguna intervención sin mayores consecuencias en la costa debido al viento y la acción del mar, que provocó el vuelco y el desamarre de alguna embarcación en Cangas y Muros.