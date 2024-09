Miguel Fernández: "Confundinme, non me ausentei, somos un goberno cohesionado"

"Vou vocalizar ben para que non se me acuse de afonía, sei que tratan de malmeter, pero direilles que nós temos unha voz coral, perfectamente cohesionada. O de Sogama é de tal gravidade como para que o defenda directamente a nosa voceira. Antes non me ausentei, confundinme cunha chamada, e pido disculpas ao meu grupo", afirmó el concejal Miguel Fernández en el primer pleno del Concello de Lugo del nuevo curso político.

El edil socialista quiso zanjar de esta manera las pullas del PP por no haber sido él, como responsable de Transición Ecolóxica, quien defendiera la moción contra la subida del canon de Sogama y que la alcaldesa tuviera que usar su voto de calidad tras haberse ausentado el edil unos minutos antes de la votación.

Más competencia en la Diputación y menos en el Concello

Fernández es el número dos en el organigrama socialista y tras pugnar con Paula Alvarellos por la alcaldía recibió más competencias en la Diputación y aligeró en el Concello. En algunos ámbitos, entre ellos el popular, se ve distanciamiento con el grupo, donde los roles también cambiaron a raíz del relevo en la alcaldía por la marcha de Lara Méndez al Parlamento.

Alvarellos nombró portavoz a Ana González, próxima a su antecesora, como Fernández, pero la nueva alcaldesa está apoyándose también en otros ediles, como Mauricio Repetto. Fue él quien se ocupó de exponer y de defender la subida de impuestos en el pleno.

El PP "malmete", dice el gobierno, y este responde. Los elogios de Candia al socialisa Jorge Buzos, del que dijo que aún no está contaminado y que no le dejan hacer, encontró respuesta de Alvarellos y de González. La política no es una infección, afirmó la edil, mientras que la regidora aseguró que ella delega y deja hacer a todos los concejales porque confía en ellos. También en los del BNG, aseguró en relación a las críticas del PP por la gestión de Cristina López en la Plaza de Abastos y al conflicto que mantiene con los comerciantes.