Miguel Fernández, el hombre al que todos miran

"Non fagas caso ao que les no xornal. Eu onde estou a gusto é coas abellas en Ribeira de Piquín", se le escuchó este jueves a Miguel Fernández en las oficinas municipales, donde algunos trabajadores vieron al concejal tranquilo y socarrón de siempre. Pese a que la opinión más extendida —ratificada por otros gestos y por otras palabras del concejal— es que nunca como ahora ha estado tan contrariado y dolido.

A Fernández le gusta Ribeira de Piquín, concello donde nació, y también le gusta la política. Esta, mucho antes incluso de que diera el salto a ella, en 2015, cuando en una campaña electoral donde la salud era un elemento crucial por los servicios que la Xunta debía al Hula, el alcalde y candidato José López Orozco introdujo en su lista a cinco sanitarios. Fernández acababa de dejar la presidencia del Colegio de Enfermería tras dos mandatos y la renuncia a presentarse a un tercero.

Orozco y Fernández habían trabado amistad en esos años, por los puestos que ocupaban cada uno de ellos y porque, si con algo disfrutaba este enfermero, era hablando de política. Orozco vio en él cualidades tan necesarias para ella, sobre todo para la municipal, como la cercanía y la facilidad para relacionarse con la gente. Y le abrió la puerta a una nueva actividad que se ha convertido en más que eso.

Fernández se despedía así de la enfermería, aunque no de sus compañeros, porque sigue manteniendo relación con la profesión. Su labor al frente del colegio es reconocida aún por muchos de ellos, porque logró estabilizar y cambiar la imagen de la entidad.

Con la vida resuelta, un nieto del que disfrutar y un hijo que acaba de ser funcionario, Fernández no parece necesitar mucho más que reconocimiento y aprecio

Se hizo cargo de ella en unas circunstancias muy complicadas, imponiéndose al controvertido José Núñez Beloy —hombre muy cercano al entonces todopoderoso Francisco Cacharro— en unas elecciones que tuvieron que realizarse con presencia de un notario y donde el recuento de papeletas duró tanto como la votación, cinco horas. Fernández conoce ya, por tanto, lo que es una batalla, aunque aquella no tuviera el alcance, ni el coste personal, de la que parece estar librando ahora.

Fernández se deslomó durante ocho años en poner orden y en darle un giro al Colegio de Enfermería, con momentos en los que hasta su salud se vio afectada. No es menos, sino todo lo contrario, la dedicación que lleva dando al gobierno de la ciudad desde 2015. Eso, tras haber llegado a ella virgen de conocimiento sobre el funcionamiento de la administración local y de muchos otros aspectos relacionados con la actividad política. Pero Fernández puso voluntad y horas y fue puliendo la forma de trabajar. Y estuvo siempre donde se le pidió. En áreas muy exigentes, como Deportes y Medio Rural, donde se necesita mucha presencia y donde, más que en otras, no hay horarios ni días libres.

Estuvo también al frente, y sigue, de Transición Ecolóxica. Es la concejalía de medio ambiente de toda la vida, un área sensible, ya que de ella dependen servicios como la limpieza de la ciudad, el agua y las zonas verdes. Por la dimensión de los contratos que maneja es la más dotada presupuestariamente.

Entre los concejales socialistas, Fernández es uno de los que más aprecio ciudadano parece generar, por su afabilidad y campechanía. Es, podría decirse, un político popular, con su parte buena y su lado menos bueno, como esa disposición a adquirir compromisos que a veces no acaba cumpliendo, aunque no siempre sea por responsabilidad suya.

Miguel Fernández fue también el portavoz socialista del gobierno durante la mayor parte de la era Lara Méndez que este viernes termina. En la primera etapa, y sin experiencia alguna, tuvo que dar la cara de un ejecutivo en minoría que, por lo que había heredado y por sus precarísimas condiciones, hacía aguas por todas partes y era asediado por cinco grupos de la oposición diariamente. En el segundo mandato, marcado por el covid, siguió siendo un fiel y dedicado colaborador de la alcaldesa.

Pero tras el 28-M se confirmó lo que ya se venía percibiendo en los meses previos. Méndez lo ascendió al número dos en su candidatura, pero acabó saliendo reforzada la número tres. A Paula Alvarellos le fue encomendada el área de Urbanismo, tan golosa como complicada, y la portavocía del gobierno. Y Fernández fue nombrado diputado provincial.

La compensación no le satisfizo porque, como al exalcalde que lo fichó, a este edil lo que le gusta es la arena municipal. Por eso ahora parece difícil que un nuevo rol en la Diputación —algo que por otra parte no parece fácil— pueda ser una vía para que el edil se convenza de que la alcaldía debe ser para Alvarellos, como plantea el partido. Y menos por la forma en que supo que él no era la primera opción y por la manera en que desde entonces se le está tratando de disuadir. No hay persona a quien se le consulte —compañeros de partido y de profesión, familiares, amigos...— que no coincida en describirlo como leal y disciplinado.

Pero sobrepasada ya la jubilación, con la vida resuelta, un nieto del que disfrutar y un hijo que acaba de sacar la plaza de secretario-interventor, Fernández no parece que necesite mucho más que reconocimiento y aprecio.

Enero es un mes de descanso y resguardo de las abejas, pero, este jueves por la tarde, el edil visitó sus colmenas en la aldea. Y seguramente reflexionó.