O sábado pola mañá, o concelleiro de Transición Ecolóxica e Medio Rural mantiña ante algunhas persoas a súa lexitimidade e o seu interese en ser o vindeiro alcalde de Lugo. Á tardiña, catro horas despois de que o presidente da Deputación anunciara que Fernández ía aumentar competencias no seu goberno e de que, á media hora, o grupo municipal do PSOE confirmara a Paula Alvarellos como próxima alcaldesa de Lugo, Fernández tomaba cervexas con amigos e xogaba ao tute con traballadores da empresa que limpa a cidade, que está precisamente baixo a súa responsabilidade. Ao remate, respondía a preguntas de El Progreso.

Como se atopa?

Ben. Estou satisfeito porque no grupo municipal democraticamente se tomou a decisión de que o máis correcto, o máis razoable e o máis beneficioso para o partido e para a situación é que eu asuma novas competencias no goberno da Deputación, como xa tiñamos falado, e que a compañeira Paula Alvarellos sexa alcaldesa. Estou contento. Estou ao servizo do PSOE, desexando normalizar a situación. Paula ten todo o mérito e toda a capacidade e estarei aí, apoiándoa a morte.

Séntese reconfortado co novo rol na Deputación?

Faime ilusión. Ábrese outra oportunidade, sen renunciar a nada. Eu son de aldea, satisfaime axudar a mellorar a calidade de vida dos concellos, e Vías e Obras é unha área moi potente. É a provincia de España que, con máis diferenza, máis quilómetros de estradas ten, 4.000. Ata agora era unha área que dependía do presidente.

Explicáronnos que había un acordo dende hai meses para que vostede asumise a área de Vías e Obras no goberno provincial en xaneiro. Se é así, por que non aceptou isto dende o principio e ata este mesmo sábado seguía mantendo o interese de ser alcalde?

Era algo que se falara hai uns meses, quedáramos niso. Estaba pendente de confirmación.

Cando lle chegou a confirmación? Tivo algo que ver na súa renuncia que a primeira hora da tarde a Deputación informase dos cambios no goberno provincial? Media hora despois, o PSOE comunicaba que sería alcaldesa Paula Alvarellos.

Souben o de Vías e Obras porque mo comunicaron hai uns dez días, unha vez que se aprobaron os orzamentos da Deputación. Sabíase que co principio de ano e cos novos orzamentos ía asumir a área. Sobre a alcaldía, tíñase moito falado, pero a decisión postergárase. Tomámola nunha reunión que mantivemos os compañeiros do grupo municipal hoxe [sábado] pola tarde. Considerouse que Paula, que xa levara áreas de moito peso, era a persoa máis capaz para asumir a substitución de Lara e que o Concello non podía renunciar a ter presenza na Deputación. Porque aínda que legalmente é compatible coa alcaldía, eticamente non tiña sentido, e as seguintes persoas de reserva non eran do Concello de Lugo. Calquera de nós [todos os concelleiros] temos capacidade, forza, ganas e ilusión. E eu son un máis, por suposto. Estaba disposto a tirar para diante, a ser alcalde, pero a orde non era determinante e considerouse máis axeitado que sexa Paula.

Eu estaba disposto a tirar para diante, pero considerouse que o idóneo era que a compañeira Paula sexa quen releve a Lara Méndez

En que termos se fará cargo de Vías e Obras?

Non o acabamos de plantexar, é algo que falaremos, pero en principio fágome cargo da área co seu presuposto, co seu persoal e cos seus obxectivos. Non concretamos cousas puntuais. Pero bueno, eu asumo a área.

Manterá as mesmas competencias no goberno da cidade?

Iso falta por determinar. Co nomeamento da nova alcaldesa hai que facer un decreto de organización. Tiñamos marcado respectar os tempos. Primeiro a renuncia de Lara Méndez á alcaldía e despois a elección da persoa que a substituiría. Agora coa nova alcaldesa teremos que falalo. Haberá matices, porque ademais entrará unha compañeira nova.

Falaron da portavocía do grupo municipal? Vostede xa a ocupou no pasado, cre que podería volver asumila ou descártase, á vista tamén da gran carga de traballo que terá?

Non se falou nada. E nin me descarto nin me propoño. Primeiro tense que incorporar a nova compañeira e tense que ver como nos organizamos. Eu estiven dous mandatos de voceiro, despois pasou a ser ela, fíxoo xenial e eu estou ao que me digan. Gústanme máis unhas áreas que outras, pero estarei ao que me manden.

Viviu unha semana difícil, con presións para que renunciase a ser alcalde e con xente que o apoiaba e o animaba a que non o fixese. Como cre que aceptarán a decisión final estas persoas?

Foron días complicados, pero eu creo que a aceptarán con absoluta naturalidade e normalidade. Eu son leal ao partido e aos compañeiros. Teño vocación de servizo e os compañeiros consideraron que o máis idóneo é que eu asumise outra responsabilidade, que tamén é importante. Vías e Obras é unha área de peso e a min o medio rural gústame, por nacemento e por vocación. Estou satisfeito e moi ilusionado. Estou moi agradecido polas mostras de apoio que recibín de moitas persoas que me comunicaron que lles gustaría que eu fose alcalde e estou orgulloso de que moita xente pensase que podía cumprir ese papel. Pero ata aí. A xente vaino aceptar con toda naturalidade, porque ademais non me vou para ningún lado. É como no deporte, hai xente que é dun equipo e xente que é doutro. A compañeira Paula ten toda a lexitimidade, capacidade, formación, apoio e ilusión para ser alcaldesa e imos ser unha piña.

Faime ilusión ser deputado de Vías e Obras, son de aldea e satisfaime axudar a mellorar a calidade de vida nos concellos

É indudidable que a situación que se deu, de disputa entre dous compañeiros e de debate co resto de concelleiros, xerou tensións, e parece difícil que iso non vaia afectar ao funcionamento do grupo e á xestión municipal. Haberá moito que coser?

Non hai nada que coser porque non houbo ningún tipo de confrontación. Nin sequera houbo necesidade de escoller ou de votar. Decidiuse con absoluta normalidade e tranquilidade. E vai ser un revulsivo.

Como describiría a futura alcaldesa?

Describiríaa como unha compañeira moi preparada que ten moita ilusión e moitas ganas de seguir construíndo o gran proxecto de transformación da cidade que iniciou Lara Méndez, con matices, ao mellor, porque tamén a vida vai cambiando.

Porque non hai que agardar ningunha sorpresa no pleno de investidura, suponse… Sabe que estes días se ten dito de todo. O acordo está ben pechado?

Dende logo, pola miña parte si. Eu fíome firmemente dos meus compañeiros e eu son unha persoa seria, formal e de palabra. Faltaría máis.