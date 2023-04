Miguel Couto gira del "amigo" Besteiro a la rival popular Elena Candia

"As portas deste Concello, tanto profesional como persoalmente, estarán abertas para ti despois destes dous anos de dedicación exclusiva en corpo e alma". Son las palabras con las que la alcaldesa, Lara Méndez, despidió a Miguel Couto como su concejal de urbanismo hace tres años, después de que dimitiera. No se imaginaba la hoy de nuevo alcaldable socialista que Couto podría volver al Concello, pero en un gobierno del PP. Su rival, la popular, Elena Candia, informó de que este ingeniero industrial que procede del sector de los seguros será el gerente de la Empresa Municipal de Vivenda e Solo (Evislusa) si ella es alcaldesa.

Candia dio un golpe de efecto con este anuncio, que escenificó en un hotel a las afueras de la ciudad acompañada del propio Couto y de las otras dos personas que formarán su equipo de urbanismo, el exarquitecto municipal Manuel Cortón y el arquitecto y director de la Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón, Ramón Cabarcos.

La noticia puede que causara menos sorpresa en algunos ámbitos municipales, donde ya se había señalado la "deslealtad" de Couto cuando se marchó del gobierno desvelando problemas muy serios en el funcionamiento del área de Urbanismo. Ahora, hubo hasta quien ganó apuestas, según asegura el afortunado, debido a que los últimos movimientos del exconcejal parecían sospechosos. Hace menos de dos meses se dio de baja del PSOE, de cuya ejecutiva provincial formaba parte, y recientemente participó en un debate en una radio digital mano a mano con el que hasta ahora era el especialista en urbanismo del grupo popular, Antonio Ameijide. Tampoco pasó desapercibido el visceral ataque que, en el pleno del pasado jueves, dirigió hacia él su sucesor en Urbanismo, Álvaro Santos, otro desertor del PSOE. "Se tanto lles gusta, léveno con vostedes", le espetó con clarividencia a Ameijide después de que este señalara una vez más el buen hacer de Couto en el Concello.

Amistad con Besteiro

El exconcejal —que presumía de amistad con el flamante delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, desde antes incluso de que este entrara en política— dimitió en 2021 porque, según las explicaciones que dio entonces, y que ayer la propia alcaldesa recordaba, no era capaz de sacar adelante la labor que le había sido encomendada. No lo era porque en Urbanismo no mandaba el concejal sino algunos funcionarios, venía a decir. Quiso ponerle solución a ese supuesto problema con técnicos externos, pero Méndez, apoyándose en un informe del interventor municipal, no respaldó el plan.

Puede que porque "el concejal no manda" y porque el salto de las filas socialistas a las populares podría ser demasiado abrupto hasta para sus protagonistas, Couto no pretende volver ahora como edil de Urbanismo sino como técnico, pero no de ese departamento sino como gerente de Evislusa. Si puede serlo, porque según la Lei de Emprego Público, necesitaría ser funcionario o personal laboral fijo de una administración pública, como se hace ver desde el círculo del gobierno local. Y no es ese el caso de Couto, que fue director de Asepeyo Mutua en Lugo y ahora es asesor técnico de absentismo y siniestralidad de la entidad para el territorio norte.

Couto tiene también un máster en dirección y administración de empresas y en su paso por el Concello intentó integrar sin éxito herramientas y métodos de la empresa privada, en aras de una mayor eficacia. El resultado de sus escasos dos años de trabajo fue modesto, aunque logró sacar adelante algún proyecto que estaba enquistado, como la ejecución subsidiaria del edificio 48 de la Ronda da Muralla, para que este no se viniera abajo. También sacó adelante otros asuntos complejos, como la expropiación de fincas para el desdoblamiento de Duquesa de Lugo. En cambio, no logró muchos avances en asuntos como la aprobación del 5% del PXOM, como le afeaba hace unos días Santos; en el desarrollo de suelo urbano y en las licencias, materias que, para ser justos, tampoco vieron una gran mejoría desde entonces. Sí avanzaron otros, como los trámites para derribar O Garañón, la urbanización de la esquina de San Roque y los plazos de concesión de icencias de la zona rural, recalcaba este martes Méndez, entre otros ejemplos, a la vez que se refería al cambio de siglas de Couto como una "decisión persoal" que supone "un xiro de 180 graos".

Lo que sí dejó Couto a su marcha del Concello fue un reconocimiento bastante unánime a su forma de trabajar. Al menos de puertas afuera, porque en la última etapa como concejal la comunicación con algunos de los trabajadores de su departamento era inexistente. Sin embargo, su compromiso y su rigurosidad era destacada en el sector y hasta por la oposición, incluso antes de que el edil diera el portazo y resultara tentador usarlo como ariete del gobierno. En ese momento, su dimisión causó tanto impacto —también entre compañeros de gobierno a los que Couto había apoyado en muchos momentos— como provocó ahora el anuncio de un posible regreso de la mano de Candia, la persona que el PSOE más denosta. No solo por su aterrizaje en la ciudad para disputarle la alcaldía a Méndez sino, sobre todo, porque los socialistas consideran que es la responsable de haber cortado la carrera política de Besteiro al haber denunciado en la Fiscalía supuestas prácticas irregulares en la Diputación.

"Crecemento persoal"

Sobre Couto, Candia explicó que reparó en él porque le resultaba llamativo la forma en positivo en la que muchas personas se referían a él. Llamativa es también alguna de las razones que él esgrimió para incorporarse al equipo del PP, como que no podía dejar pasar la oportunidad de dirigir Evislusa por lo que para él supondría de crecimiento personal y profesional. El protagonista también se apoyó en unas declaraciones recientes del exalcalde José López Orozco en las que decía que veía la ciudad "un poquitín parada". Este martes, el propio Orozco le afeaba por Twitter que no hubiera aludido también a la opinión que en esa entrevista dio sobre Candia. Dijo que es una candidata que no ve "creíble" y opinó que el PSOE va a mantener la alcaldía.

Mientras, en el PP la reacción al fichaje de Couto fue de cierre de filas. "Es una apuesta fuerte, por no decir arriesgada", señala algún destacado miembro del partido. También hay quien bromeaba sobre la pertinencia de solicitar un cambio de sexo a la vista de que el masculino empieza a copar puestos en la lista electoral. En ella estarán Cortón y Cabarcos, aunque de momento Candia no precisa en qué lugar, y es probable que también Antonio Ameijide y Enrique Rozas. Couto no irá. Hace tres años decía que creía que estaba vacunado de la política, pero parece que no del todo.