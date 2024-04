Miguel Corral: "Pensé que tenía que aprovechar la oportunidad que me surgía"

Uno de los 29 autónomos más que se registraron el mes pasado en la provincia de Lugo con respecto a febrero —581 más en toda Galicia— es Miguel Corral, que se gana la vida dedicándose a la pintura y la decoración.

Miguel Corral se dio de alta como autónomo a mediados de marzo, tras 23 años como trabajador por cuenta ajena, 21 de ellos formando parte de la misma empresa.

Cuando estaba en el paro, según asegura, recibió llamadas de personas para que les presupuestase obras. Se planteó entonces establecerse por su cuenta. "Pensé que tenía que aprovechar esa oportunidad que me surgía porque me interesaba hacer los trabajos que me encargaban y porque no quería perder a esos clientes", explica este autónomo de nuevo cuño.

Este lucense reconoce que al principio sintió "un poco de recelo ", ya que "en Lugo hay bastante competencia en pintura", pero que al ver el aluvión de encargos que recibía decidió "arriesgarse" porque "algo me estaba diciendo que tenía que hacerlo". Explica que en principio atenderá él solo los encargos, pero precisa que "si surge mucho trabajo más adelante me plantearé contratar a alguien".

Miguel Corral está ahora pendiente de que le concedan el pago único del paro —los meses que le quedan por cobrar— para invertirlo en material y con lo que no gaste la Seguridad Social le saldará cuotas mensuales de autónomo.

El mejor mes de marzo desde 2018

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (Ata) se destaca que el pasado fue el mejor mes de marzo "desde 2018" en afiliación a la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia. Hostelería y actividades profesionales fueron los sectores que más crecieron.

Su presidente en Galicia, Rafael Granados, atribuyó ese buen comportamiento a tres factores, "a las ayudas anunciadas por el Gobierno gallego; al acompañamiento y asesoramiento de los nuevos emprendedores en el rural, y a una Semana Santa prematura, que propició la contratación, incrementando la afiliación y reduciendo el paro en nuestra comunidad".