¿Miedo infundado a la okupación en Lugo?

El miedo a la okupación es una realidad y los últimos casos detectados en Lugo aumentaron la preocupación entre los ciudadanos, en general, y más especialmente entre los propietarios de las viviendas que se encuentran deshabitadas. Tener que lidiar con este tipo de inquilinos forzosos es una tarea compleja y los casos que saltan a la luz pública generan alarma social. Sin embargo, ni es un fenómeno frecuente, ni va en aumento.

Así lo reflejan las estadísticas oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que contabilizaron a lo largo del pasado año en la provincia de Lugo un total de 18 delitos de usurpación o allanamiento de morada, un 21% menos que el año anterior, cuando se habían registrado 23 casos.

Estas cifras incluyen los dos supuestos: el allanamiento de morada, cuando un intruso entra en una vivienda habitada, y la usurpación, cuando el asentamiento tiene lugar en una casa vacía o segunda residencia. Estos últimos supuestos –que son los que se conocen popularmente como okupación– constituyen la mayor parte de estos delitos, alcanzando a nivel nacional el 95% del total de casos, según las cifras recabadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, solo un 5% de las 17.000 denuncias por okupaciones ilegales contabilizadas el pasado año en España fueron por allanamiento de morada.

A nivel nacional, los datos muestran también una tendencia a la baja en esta problemática, aunque con un porcentaje de descenso menor que en la provincia de Lugo. En todo el país, la cifra de allanamientos de morada y usurpaciones alcanzó los 15.289 casos, un 8,8% menos que en 2022 (16.765) y casi 2.000 por debajo de 2021.

Isabel Rodríguez García. Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

"La okupación solo afecta al 0,06% de inmuebles de nuestro país"

Ligero descenso también de detenciones

Además de bajar el número de denuncias, las cifras oficiales confirman también un ligero descenso en el número de detenidos o investigados por estos delitos en la provincia de Lugo, con 3 personas en 2023, frente a las 4 del año anterior. En todo el país, el año pasado fueron detenidos o investigados 9.459 okupas, 262 menos que en el ejercicio previo, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad habían arrestado a 9.721 infractores.

Los autores de estas usurpaciones o allanamientos tienen que rendir cuentas ante la Justicia y se enfrentan a diferentes condenas. El delito de usurpación conlleva de entrada una multa de 3 a 6 meses –pero también contempla penas de uno a dos años de cárcel si existe algún tipo de violencia o intimidación–, mientras el delito de allanamiento de morada lleva aparejada una pena seis meses a 2 años de prisión, si es pacífico, y de uno a cuatro años de cárcel, además de una multa de 6 a 12 meses, en el caso contrario.

¿Una nueva Ley Antiokupación?

Actualmente se debate en el Congreso la nueva Ley Antiokupación, que plantea endurecer las penas hasta los tres años de cárcel (frente a los dos actuales) en el caso de que la usurpación de la vivienda se haya hecho con violencia e intimidación. Si la okupación se hace sin ejercer violencia, la condena oscilaría entre los seis y los 18 meses de prisión, (frente a las multas de 3 a 6 meses).

En cuanto al número de hechos esclarecidos, las estadísticas oficiales contabilizaron 13 casos resueltos en Lugo el pasado año, frente a los 19 de 2022, lo que se traduce en un descenso del 31%. En todo el territorio nacional se resolvieron 11.426 casos, un 6,8% menos. Aunque no es un fenómeno al alza, los datos ponen de manifiesto que la problemática existe y las autoridades competentes tendrían que poner al alcance de los afectados todos los medios necesarios para atarjarla de raíz.

La presión vecinal y la Policía frenan muchos casos

Muchas okupaciones no llegan a engrosar las estadísticas, ya que se quedan únicamente en un intento gracias a la presión vecinal y a la mediación de la Policía. En la capital lucense, no hay barrio que no se haya movilizado al detectar una usurpación; una unión vecinal que a menudo da sus frutos y acaba convenciendo a los okupas de que es mejor desistir y marcharse.

El problema de la okupación en Lugo no se reduce a uno o dos barrios, sino que se extiende por todo el municipio, ya que en todas la zonas de la ciudad hay viviendas vacías. Cada vez que se registra un caso, los afectados aseguran que viven "un calvario" y denuncian que la okupación suele ir de la mano de otras problemáticas, como los ruidos, la suciedad o el tráfico de drogas.

En el entorno de la Catedral, los vecinos denunciaron el peligro que suponían los enganches ilegales y otras instalaciones realizadas en una vivienda okupada. Sus miedos estaban más que justificados, ya que la casa acabó siendo pasto de las llamas.

Otras veces, sin embargo, los temores vecinales no tienen fundamento. El último caso que resultó ser una falsa alarma tuvo lugar en el barrio de A Cheda. Unos días después de presenciar una okupación, aparecieron ramas en varias puertas y los residentes pensaron que los okupas marcaban así las casas, pero las había colocado un vecino.

Radiografía de la okupación en Lugo

Barrio de A Cheda

Casa donde la Policía evitó una okupación en A Cheda. XESÚS PONTE

Una pareja okupó una casa en Marqués de Ombreiro a plena luz del día. Acudió la Policía y, tres horas después, accedieron a irse.

Zona de Recatelo

Vecinos de Recatelo delante de una casa okupada. XESÚS PONTE

La última usurpación fue en una vivienda de Isaac Díaz Pardo, a la que accedieron tras romper un candado de la puerta de acceso.

Casco histórico

Praciña da Universidad, donde además se produjo un incendio. EP

Los vecinos de Praciña da Universidade, cerca de la Catedral, denunciaron una okupación. La casa acabó sufriendo un incendio.

A Residencia

Un hombre asegura una puerta, en A Residencia. SEBAS SENANDE

Dos parejas con niños okuparon una casa en Serra de Outes. El dueño contó que cedió al chantaje y les pagó para que se marcharan.

A Milagrosa

Tapiado de una casa en Xulia Minguillón. EP

El barrio vivió varios casos y hace escasos meses se tapió una casa de Xulia Minguillón que fue el símbolo de la lucha vecinal contra la okupación.

As Gándaras

Tapiado de una vivienda en As Gándaras. EP

Los vecinos de la zona se movilizaron varios veces contra las usurpaciones y muchos afectados tapiaron ya los accesos a las casas.

Barcelona lidera el ránking y Lugo figura a la cola

Varios estudios revelan que la preocupación de los ciudadanos por las okupaciones aumenta. Así, según un estudio elaborado el pasado año por la Fundación Línea Directa concluye que el 24% de los españoles creen que hay posibilidades "medias o altas" de que le okupen su vivienda y el 77% considera que este fenómeno es ya un problema social en España.

Además, casi un tercio de la población española (31%) afirma conocer directa o indirectamente a alguien que ha sufrido la okupación de algún inmueble de su propiedad.

La preocupación se extiende por todo el país, pero es mayor en las comunidades con mayor incidencia. Según los datos del Ministerio de Interior, Barcelona encabeza el ranking de provincias con más okupaciones (4.610 denuncias), seguida de Madrid (1.516) y Valencia (828). Lugo ocupa el puesto 43 de las 52 provincias españolas (18), por delante de Ourense (16), Cuenca (15), Zamora (15), Melilla (11), Teruel (10), Ceuta (9), Palencia (8), Soria (8) y Ávila (6).

Las encuestas en esta materia revelan también que un amplio porcentaje de ciudadanos está a favor de endurecer la legislación. Además de endurecer las condenas, la nueva ley antiokupación plantea la posibilidad de desalojar a los okupas en tan solo 24 horas, un aspecto que demandan los afectados. Esta ley se encuentra actualmente paralizada en el Congreso de los Diputados y su futuro todavía es una incógnita.