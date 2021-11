"O meu ex íame buscar todos os días ao instituto e eu pensaba que era amor"

La historia de Esther Buela, ahora residente en O Salnés, es tan brutal y su capacidad para comunicar tan buena que este lunes, dos días después de dar una charla sobre violencia de género en un instituto de Vilalba, tenía en su móvil una treintena de mensajes de chicas y chicos. Muchos le piden opinión sobre circunstancias en las que hasta el viernes no veían nada raro y de las que ahora dudan.

Cuando tenía 17 años, Esther empezó a salir con un hombre de casi 40. "Iso era pederastia. Non se lle pode chamar doutra maneira", dice. Esther venía de una historia de maltrato y abusos sexuales a su madre, a su hermano y a ella misma, hasta que tuvo cinco años, por parte de su padre, y de una familia "non moi corrente", con una madre con trastorno paranoide, un hermano con discapacidad intelectual y una abuela "brusca" que la acusaba de estar loca cuando a los 16 años cayó en una depresión. En ese contexto, su pareja, inicialmente muy cariñosa y protectora, fue un refugio.

"Non lle custou moito alonxarme da familia e das amizades", recuerda, aunque la situación se volvió realmente conflictiva cuando, cumplidos los 18, se fueron a vivir juntos. "Eu daquela non o vía, pero eran sinais de alarma moi claras. Sempre estaba co das redes sociais, que con quen falaba, ata o punto de que durante ano e pico pecheinas. Empezou a virme buscar ó instituto, e despois a levarme, pero eu pensaba que iso era amor. Se saíamos de festa e me poñía un vestido enfadábase moito. Puxo o meu teléfono ao seu nome, para aforrar, e despois ameazábame con deixarme incomunicada. Celábase moitísimo dos meus amigos. Chamábame puta porque non renunciei a estudar o que quería. Deixábame soa en Nadal...", enumera.

En las charlas, Esther siempre destaca que la primera vez que su ex le puso una mano encima fue para intentar tirarla por el balcón. Se salvó porque una vecina salió al suyo y los vio, aunque después esa mujer se negó a declarar como testigo. Fue en ese momento cuando Esther denunció. Salió adelante gracias al apoyo que encontró en sus viejas amistades, en profesionales y en un grupo de apoyo que le ayudó a quitarse el sentimiento de culpa. Aunque su calvario no acabó ahí y también se encontró piedras, como un abogado de oficio que intentó convencerla de retirar la denuncia a su padre. Porque este volvió a su vida y la volvió a agredir salvajemente. Todo en medio año. Le costó años y salud -alergia nerviosa, trastornos digestivos, desviación de columna...- recuperarse.

Ahora su mayor satisfacción es sensibilizar a mujeres y a hombres. "Intento que non se sintan atacados e dígolles que tamén eles poden vivir situacións de control en relacións familiares ou de amizade". Su historia está recogida en el libro Calladita no eres más bonita, de Nuria Prieto.