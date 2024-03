"O meu compromiso con Lugo é claro e decidido, a candidata de 2027 decidiraa o partido"

Acaba de ser nomeada de novo vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia, polo que non terá responsabilidades de goberno na Xunta, algo do que si tivo oportunidade no pasado, segundo ten contado o presidente, Alfonso Rueda. Ofreceullo tamén agora ou sinaloulle o camiño na campaña electoral cando louvou que a súa aposta tivera sido Lugo?

Agora volvemos ter unha conversa e volveu preguntarme cal era a miña prioridade. Obviamente queda no eido privado, pero si que teño que recoñecer que a súa actitude foi moi xenerosa e que a miña resposta foi a mesma que din despois das eleccións de maio. Asumín unha responsabilidade e un compromiso con moita xente. Sempre dixen que só podería valorar aquelas propostas que fosen compatibles co compromiso que tiña adquirido.

Por que decide compatibilizar o labor no Concello e no Parlamento, cando ademais ten outras responsabilidades, como a dirección do partido na provincia, que lle ocupan tempo, en vez de centrarse na política municipal?

Esa decisión non a tomei agora, tomeina o ano pasado, cando asumín a responsabilidade do Concello. A miña decisión é continuar no posto no que estaba e non asumir outra nova responsabilidade.

Podería ter decidido outra cousa agora, como fixo algunha outra persoa. Que lle aporta a vostede e a Lugo esa presenza no Parlamento?

Creo que é moi importante a proximidade ao goberno e ás persoas que lideran proxectos para a cidade que son moi importantes. Require un seguimento. É un posto, que, ademais de aprender, e de detectar oportunidades para o territorio, permíteche facer seguimento dos proxectos. A importancia de todo isto é o traballo en equipo, tanto no grupo municipal como no autonómico. Unha actitude personalista nunca foi o meu obxectivo e intento que se transmita no traballo.

Será entón a candidata do PP á alcaldía de Lugo en 2027.

Eu estou liderando o traballo de oposición ata 2027. Despois a candidata será a que decida o partido, como fixo ata agora. O que está claro é que o meu compromiso con Lugo é claro e decidido.

Cantos dos deputados electos lle gustaría ver saír para incorporárense á estrutura da Xunta?

Pois esa resposta non lla poido dar. A xente que formaba parte da candidatura fíxoo de forma moi comprometida, xenerosa e en beneficio do interese xeral. Ninguén fixo ningunha proposta en clave persoal, o que sempre é de agradecer. Non teño identificada ningunha persoa que puidera permitirme enumerala, nin en número nin en identidade.

Asúmese que unha desas persoas, Alfonso Villares, irá a unha consellería. Pode que quizais máis dunha?

Do goberno ten que falar o presidente.

Pero seguro que o presidente escoita as súas opinións, máis despois dos resultados que vén acadando o PP na provincia.

Teño que dicir que falo con el a miúdo, que a súa actitude comigo e con Lugo está sendo absolutamente impecable e que só el pode contestar a iso. O importante de todo isto é o compromiso inquebrantable que ten co noso programa electoral. El sabe que ten o meu apoio. É obvio que eu lle dou as miñas opinións, o meu parecer, as miñas reflexións, e sei que el é unha persoa intelixente e seguro que vai acertar.

Se ao goberno da cidade non lle gusta o noso traballo, e se fai cousas cando as pedimos nós, será por algo

Como valora o traballo que fixo Javier Arias na delegación da Xunta? Repetirá?

Creo que fixo un gran traballo. É unha persoa formada, con gran capacidade de traballo e con cercanía, que son probablemente os tres requisitos que nomeadamente ten que ter quen asuma a delegación. Estou moi agradecida da súa implicación o do seu compromiso. Creo que o seu traballo ninguén o cuestiona, ao contrario, creo que se valora, por iso ía de dous na candidatura. A partir de aí, esa decisión non só a ten que tomar o presidente, tamén el. A ninguén se nos escapa que a delegación require unha importante entrega. A provincia é dispersa, a actividade e o investimento da Xunta na provincia é cuantitativamente moi importante, e constantemente está recibindo, de maneira inxustificada, ataques da oposición. O esforzo de explicar o traballo da Xunta é un labor imprescindible, de feito cando se fai ben por iso se teñen estes resultados. É importante que sexa unha persoa que teña moitas ganas de traballar e que coñeza moi ben a provincia.

Falemos dos proxectos da Xunta en Lugo. Vostede sempre valora os compromisos adquiridos coa cidade, algúns deles pelexados por vostede mesma, como o centro para persoas con alzhéimer en Calde, ou anunciados, como a recuperación da antiga sede de Aspnais e do pavillón deportivo da Oje, que son dous asuntos dos que se fala estes días. Que hai de todos estes proxectos? Cando os veremos?

A lexislatura como tal arrancou este luns e temos agora catro anos por diante para cumprir eses compromisos, que non me cabe ningunha dúbida que se van cumprir, son bos para a cidade e para a provincia, xa que a primeira é o motor da segunda. Non son os únicos exemplos, pero son exemplos de que temos claro o que queremos facer.

Para a vella Aspnais falouse de distintos proxectos. Cal é o que se baralla neste momento?

Estamos traballando nunha idea, pero non a podemos facer pública por agora. Hai máis dunha. Hai que ver a que máis encaixa.

No eido sociosanitario, como se falara no seu día, ou non necesariamente?

Non necesariamente, pero algunha idea si é no eido social.

Leva dez meses no Concello de Lugo, liderando a oposición. É o que esperaba?

Sabíamos que era unha administración complicada, cunha situación económica moi complexa, de dinámica tramitadora que indubidablemente necesita unha mellora. Pero podo confirmar que a situación é peor do que esperaba. O goberno pouco avanza en positivo. Seguen instalados [os socios de goberno] nesa forma de botarlle a culpa a todos excepto a eles. O BNG está de perfil en todo, practicamente dedica a súa xornada a facer oposición. E no caso do PSOE, por un lado está o que di e por outro o que fai, e a separación entre as dúas cousas é enorme. É unha administración pouco colaboradora, distante do cidadán, segue existindo cita previa, obstaculizadora, segue bloqueado un dos departamentos máis importantes, a tramitacion de licenzas urbanísticas, que é un problema que aflora cada día en cada reunión que temos, sexa da temática que sexa. Seguen sen facer máis instalacións deportivas despois dun cuarto de século. Poño en valor a consecución de fondos europeos, pero critico o pouco retorno positivo para os lucenses. Son moi crítica coas caldas, ademais de ser custoso o seu mantemento non aportan ningún valor á cidade. Son crítica co gasto no edificio multiecolóxico porque podíamos conseguir o mesmo obxectivo de fomento do uso construtitvo da madeira rehabilitando tres ou catro inmobles na zona norte da cidade ou na Milagrosa. E co carril bici, cuxo perxuízo incluso empeorou, porque temos na Residencia un barrio rehabilitado que está encorsetado cunha estrutura sen ningún uso. E a incoherencia vese tamén nesa mensaxe de coidado do medio ambiente e ecoloxista. Talan árbores sen piedade, con xustificación ou sen ela. E abandonan, incumprindo a lei de benestar animal, as instalacións da Protectora. Son exemplos que identifica perfectamente a cidadanía. Os barrios están abandonados. Fontiñas segue cos mesmos problemas, ou máis, porque non se fai xa mantemento, parques, aparcadoiros. A Milagrosa segue sen ter aprobada liña de axudas para rehabilitar que se lles prometeu no 2011, no 2015, no 2019 e no 2023.

Se a área que tiña Paula Alvarellos non funcionaba é dificil que agora que é alcaldesa acabe funcionando o goberno enteiro

Como ve as primeiras semanas da nova alcaldesa?

A continuidade esperada. A ninguén se nos escapa que era unha persoa cun gran protagonismo no goberno de Lara Méndez. Parte dos aspectos que acabo de nomear, como o urbanismo, estaban liderados por ela. Levaba unha área que tiña unha enorme importancia no goberno de Lara. Se a área que tiñas non funcionaba é difícil que acabe funcionando o goberno enteiro.

Non é o mesmo levar unha área que liderar un goberno, onde a marxe de decisión é maior.

Nós intentamos tender pontes. As propostas que levamos a pleno intentan buscar o consenso de todas as administracións. Pero por agora vemos continuismo. É certo que non mentiu, xa dixo que ía ser un proxecto continuista, pero pensamos que unha vez chegara, porque efectivamente non é o mesmo estar en algo que estar en todo, vería determinadas cousas que tería que cambiar. Por agora non o fixo, cando o faga serei a primeira en recoñecerllo. Acabamos de ver o bando para as terrazas. Levan traballando nun borrador para regular como se van poder poñer unha chea de tempo. O coherente sería primeiro aprobar como deben ser e logo ordenar levantalas, para que a xente saiba como ten que facer as cousas. É un exemplo máis da improvisación. Houbo que dar un golpe de efecto e ordenou levantar as terrazas, cousa que nos parece correcta, porque había determinados espazos que eran un horror.

Insisten moito os socios de goberno en que esta nova oposición crispa moito, aos funcionarios, con moitas solicitudes de información, e publicamente despois, tersiverxando a información que reciben e facendo un uso perverso dela. Que ten que dicir?

Que é unha rotunda mentira e que están máis preocupados de facer ideoloxía que cidade, e iso tradúcese nas constestacións e nas accións. E non é bo porque é faltarlle o respecto aos lucenses. Os lucenses teñen intelixencia cando protestan publicamente por algo que non lles gusta. E o goberno xa tivo que rectificar. Recordo perfectamente que cando se creou a asociación de veciños do centro, que coincidiu co inicio das obras de peoanalización, quen hoxe é alcaldesa repetiu insistentemente que era unha plataforma creada polo PP. Creo que reflicte un descoñecemento importante da sociedade lucense, que pensa por si, que é libre para decidir e á que ninguén manipula nin tersiverxa. Eu recoñezo que traballar incomoda. É máis doado para o goberno ter unha oposición que non faga nada. Pero o goberno e todo o Concello teñen que saber que o acceso á información, a fiscalización, a revisión de expedientes, a proposta de iniciativas... é a nosa responsabilidade. Teñen que respectar e facilitar o traballo da oposición, e non o digo eu, díxoo aínda onte a Valedora do Pobo. Sempre respectando o normal funcionamento da administración, indo nos días e ás horas que nos mandan, respectando os prazos que nos pon a lei, sendo pacientes cando non se cumpren... Pero cando detectamos, como pasa moitas veces, faltas de verdade, incumprimentos, ímolo dicir. Iso non é crispar, iso é traballar. Se hai algunha cousa que se faga ben seremos os primeiros en recoñecela.

Faltaba traballo de oposición, entón, noutros mandatos?

Non, cada un… A ver, a última lexislatura xa veu marcada polo covid. E aquí na cidade houbo voceiros e concelleiros que traballaron con moito rigor. Son eles [os membros do goberno] os que fan unha diferenciación. Eu penso que estamos facendo o mesmo. Si é certo que, non sei por que razón, nunca lles resultei moi cómoda, e dunha maneira inxustificada, e non me vou vitimizar, pero se escoitamos os plenos levarían a unha reflexión. Parece que teñen unha obsesión comigo, que non alcanzo a entender a que se debe. Os ataques á miña persoa, á forma de traballar, de facer...., con constantes. Dixéronme que era a Olona de Lugo. Pero o tempo pon a cada un no seu lugar.

Será que o PSOE non superou acontecementos pasados, como a súa inesperada presidencia da Deputación ou a imputación xudicial de José Ramón Gómez Besteiro?

Eu non lle fixen a imputación a Besteiro. Aí non son unha persoa á que se lle poida responsabilizar da súa situación. Iso está clarísimo.

Non teño identificada a ninguna persoa da lista do 18-F que puidera permitirme enumerala para tarefas na Xunta, todas formaron parte da candidatura en beneficio do interese xeral

É certo que o tono que vostede adoita empregar nos plenos e nas comparecencias non é de crispación, pero si hai concelleiros cun estilo máis punzante e bronco. Gústalle? Cre que é positivo?

Cada persoa ten o seu estilo e forma de ser. A política é un reflexo de como és. Se és vehemente, contundente, pasional..., iso reflíctese. Sempre que se faga con educación e respecto hai que respectar os estilos de cada un. Gustaríame que reproducira algunha das intervencións no pleno da que hoxe é alcaldesa. Se os nosos di que son punzantes non sei como definiría as súas intervencións…

O Concello non é o que esperaba. E o grupo municipal que vostede conformou?

Si, a verdade é que a xente está respondendo moi ben e adaptándose á forma de traballar. Para moitos era un mundo novo, outros xa o coñecían, pero cada voceiro ten a súa forma de traballar. Estou orgullosa e contenta dun grupo moi unido, comprometido e no que cada un está poñendo o mellor de si. Se o noso traballo parece que non lle gusta ao goberno será por algo. Porque tampouco encontrei ningunha valoración do goberno de algo que fixéramos mal. Moléstalle que pidamos documentación, que traballemos, alégrome diso. Porque ademais tamén lle digo que se rexistramos rogos e preguntas ao pleno e aos dous días de rexistralo intentan facer o que pedimos é sinal de que temos razón.

Se, como parece, en 2027 vostede volve pelexar pola alcaldía da cidade poida que teña que medirse coa actual rexedora, Paula Alvarellos, cuxo perfil é moi distinto á da persoa que tamén aspiraba a relevar a Lara Méndez, o edil Miguel Fernández. Que rival lle gustaría máis?

Creo que a elección de quen vai ser candidato nas próximas eleccións no caso do PP correspóndelle ao PP e no PSOE, ao PSOE, non sei se a todo o PSOE ou a algunhas persoas. Porque é indubidable que aquí houbo algunha marexada. Os líos internos dos partidos eu tamén os respecto. Tampouco ninguén dixo que Paula vaia ser a candidata nas próximas eleccións. A nosa maneira de traballar no 2027, sexa eu ou non a candidata, será mirando cara a nós, defendendo o noso proxecto, creo que hai argumentos suficientes, e facendo balance deses catro anos da oposición, que intentarei que sexa construtiva e útil. É indubidable que o PSOE non está no seu mellor momento, probablemente está no peor da súa historia, pero nós temos que depender de nós mesmos. Necesitamos unha maioría absoluta e se faltan cinco votos estaremos na oposición.

Sexa ou non vostede a candidata, está en condicións de afirmar que quen o sexa poderá presentarse co aval da materialización de todos eses proxectos comprometidos por vostede e pola Xunta?

Estou en condicións de afirmar que nesta lexislatura cumpriremos o noso programa electoral.

"Por agora estou a favor de Altri, un proxecto que naceu da unanimidade do sector e das forzas políticas"

Gústalle o proxecto de Altri para a Ulloa?

A provincia necesita industria.

Iso ninguén o discute.

Vostede pregunta e eu contéstolle. Creo que o sector forestal valorou o proxecto de produción de fibras textís. Está a exposición do público, e quen considere que debe alegar algo está a tempo de facelo. É un proxecto que eu apoiei. De feito levei iniciativas ao Parlamento, que por certo tiveron apoio de todas as forzas políticas, e creo que iso era un indicativo de que era un proxecto bo. Se neste momento hai algunhas forzas políticas que cambiaron de idea terán que explicar por que. Eu estou no mesmo lugar que estaba.

Por que o proxecto non saíu a exposición pública ata despois das eleccións autonómicas?

Supoño que se publicou cando o procedemento estaba. Eu non me creo que a oposición votara que si a unha cousa se non coñecía como era. Podía absterse. Pero non só houbo iso senón que houbo momentos de gran debate sobre por que non ía á Mariña. Xente de distintos partidos políticos criticáronnos por iso. Estaban facendo defensa dura do proxecto para que fose nun determinado lugar sen coñecelo? Todos temos memoria. E coa creación de emprego debemos ser sensibles, non a calquera prezo, indubidablemente.

O que alegan agora esas forzas políticas é que neste momento hai un maior coñecemento do proxecto, dos recursos que vai empregar, do que vai producir..., que será máis celulosa que fibras textís...

O dos recursos que vai utilizar foi moi explicado precisamente para elixir a ubicación. Nós defendemos a implantación de Altri. Non quita que haxa cousas que se poidan mellorar tecnicamente, medioambientalmente... Ten que cumprir escrupulosamente a lei, temos que ser moi rigorosos niso.

Que lle parecen as mobilizacións e a contestación veciñal? Enténdea?

Respecto a todo o mundo. Creo que temos que facer tamén algunha reflexión, especialmente cando pensamos na postura dalgunha forza política, que está en contra de todo.

Quere dicir que os veciños actúan movidos por forzas políticas?

Eu iso non o dixen.

É que lle pregunto se entende os veciños e respóndeme coas forzas políticas.

Altri o que fixo foron dúas reunións públicas, a empresa explicaba o proxecto, e intentou dar todos os datos. Eu non estiven. Non podo dicir cantos veciños están en contra porque non teño esa información. Se me pregunta que opino a miña contestación é respecto.

E comprensión?

Respecto. Enténdoo? Tampouco ninguén me explicou a razón de por que.

Os veciños estano explicando publicamente. Temen o impacto no territorio, nas actividades económicas que ten a comarca e mesmo na súa saúde e calidade de vida.

Neste tema eu vou intentar ser rigorosa no meu pronunciamento e nas miñas contestacións. Á pregunta sobre que opina dos veciños? Respecto. Por agora estou a favor do proxecto, como estiven dende o inicio e como se defendeu sempre, como un proxecto que nacía da unanimidade do sector e dos políticos.