Nalgún sitio debía de estar escrito que Alicia Pena Murias sería mestra. O seu pai xa o era e o seu irmán tamén o foi. Esta mestra e exconcelleira do PP en Lugo pouco tempo tivo de coñecer o seu pai, dado que quedou orfa con só 9 anos. Pero, aínda así, deixou nela a pegada dunha vocación polo ensino que levou dentro de si toda a súa vida. "Eu son a galega da familia. Meus pais eran asturianos, de Taramundi, e eu nacín en Vilaouriz, A Pontenova, porque alí foi destinado meu pai como mestre. Once meses despois, marchariamos para Castroverde. Meu pai foi mestre e médico e estivo en Estados Unidos, era un portento", recuerda Alicia.

Cando morreu seu pai, Alicia foi enviada, con só 9 anos, ao Colexio de Orfos de Maxisterio, en Madrid. Deixaba a súa nai ao seu irmán en Castroverde e íase a un internado a cursar o bacharelato. O que podería ser un trauma. Foi, ao final, unha etapa marabillosa na súa vida."Estiven catro anos en Madrid e dous, en Zaragoza. Lembro que cheguei chorando e a primeira noite non durmín pero despois adapteime moi ben. Ata cheguei a facerme sacristana! E, como premio, dábanme unha caixa de galletas", afirma Alicia.

Cando rematou o bacharelato, volveu para Lugo e decidiu facer Maxisterio. Rematou en 1964 e foi o número 1 da oposición, polo que puido escoller o destino que quixo. Pero non foi así tampouco. "Os destinos daquel ano eran moi remotos pero, casualmente, abriuse unha campaña de alfabetización e decidín apuntarme para dar as clases. Tras un mes de formación, tiven o meu primeiro destino, no sanatorio de Calde", conta.

Alicia Peña daba clases aos enfermos que xa pasaran pola fase contaxiosa da tuberculose e que estaban convalecentes. Pero, aínda así, levaba unha cofia na cabeza, un mantelo e unha máscara para protexerse do bacilo transmisor da enfermidade. "Estiven só un curso e houbo momentos duros. Todos os días morría xente da tuberculose, pero foi unha experiencia bonita. Unha vez, explicando a Guerra Civil, un dos alumnos pediume se podía contala el pois estivera na contenda. E deixeille. Había xente que pasaba anos ingresada alí e algún que perdía a cabeza", apunta.

Alicia trasladábase a Calde nun Renault 8 que, ao subir a costa desde Lugo, facía moito ruído. Tanto era así que os veciños dicían cando pasaba: "Ou é Luis Abelleira ou é a mestra de Calde!", recuerda. Despois de Calde, chegarían outros destinos, pero todos de ensinanza de adultos. "Fun para As Mercedes, para unha escola en Pape-Silvarrei (Outeiro de Rei) e para o Centro de Educación Permanente de Adultos, do que fun directora. Sempre dei a adultos e encantada porque a relación entre a mestra e o alumno e de ti a ti. Aínda que pareza raro, non sei o que é a Educación Primaria", sinala.

Alicia Peña deu o salto á política municipal en 2003 e foi Manuela López Besteiro, a súa inspectora en Educación, a que a quixo incluír na lista do PP. "Eu, de política, non tiña nin idea pero despois acabei meténdome no PP. Ao final, repetín con Joaquín García Díez e tamén estiven con Jaime Castiñeira. En total, foron oito anos", afirma.

Da política, quedoulle unha lembranza agridoce. "Non a boto en falta para nada porque, ás veces, perdes amigos. Pero tamén teño que dicir que tiña cousas boas: empecei a ir a todos os partidos do Breogán e fíxenme afeccionada e tamén aos partidos de fútbol e recorrín todos os colexios para preguntarlles as necesidades que tiñan tratando sempre de axudar", di.