El Mesón do Suso se despide

Después de cuatro décadas cocinando para multitud de comensales, Filomena Martínez Pena zanja su trayectoria profesional y con su jubilación echa el cierre el Mesón do Suso. El conocido restaurante de Ombreiro, convertido en punto obligado para degustar truchas o cordero, dijo este domingo adiós a su clientela más fiel, con la tristeza que dejan las despedidas y la satisfacción de marcharse con el deber cumplido.

En cuarenta años, Filomena Martínez ha visto crecer a varias generaciones de lucenses, asiduos a su restaurante, y habla con orgullo de su clientela. "Llevo toda la vida en Ombreiro. Nací aquí y empecé a trabajar aquí en 1980, en Casa Antonio. Después monté con mi marido el Mesón do Suso, en 1985. Y hasta ahora. Siempre hemos tenido una clientela muy fiel y a muchos ya los considero como de mi familia. En los últimos años las cosas cambiaron mucho, pero antes la gente era muy legal. Les podrías dejar incluso las llaves del restaurante y sabías que no te iba a faltar nada. Tengo pasado muy buenos momentos con la gente y los echaré de menos", afirma.

Ombreiro se llenaba de gente el fin de semana. Venían por la mañana 6 o 7 buses llenos desde el centro de Lugo

La cocinera del Mesón do Suso también ha sido testigo de los cambios que registró la sociedad lucense a lo largo de las últimas décadas. "Cuando empezamos a trabajar en el restaurante las cosas eran muy diferentes. Antes muchas familias no tenían coche y era impensable irse a la playa un domingo, por lo que Ombreiro era la zona de ocio por excelencia y estaba a tope todos los fines de semana. Venían por la mañana seis o siete autobuses completamente llenos desde el centro de Lugo y a última hora de la tarde volvían a recoger a la gente. Había quien ya estaba aquí a las seis de la mañana cogiendo sitio cerca del río y en las carballeiras. En Ombreiro llegaron a funcionar al mismo tiempo siete bares y dos pubs, nada que ver con lo que hay ahora", recuerda.

Filomena Martínez también recorrió numerosas fiestas y verbenas con un toldo, convertido en bar. "Eso también cambió muchísimo. Íbamos a las fiestas de los pueblos y había tanta gente que enseguida te quedabas sin mercancía. Antes no había los medios que hay ahora; no había neveras y llevábamos bañeras con agua y unos bloques de hielo de un metro de largo, que vendían en el barrio Feijoo. Teníamos que romperlo con un martillo. Se trabajaba mucho, pero lo hacías con ganas".

El primer día de pesca llegamos a limpiar 100 kilos de truchas en un día y en menos de una semana se vendían

Y además de los cambios registrados en las costumbres de los ciudadanos, a esta veterana de los fogones tampoco le pasaron desapercibidos los nuevos modos de entender el arte de cocinar. Filomena Martínez habla con respeto de la nueva cocina, pero defiende a capa y espada los platos preparados "como los hacían las abuelas", de manera tradicional. "Yo he intentado mantenerme siempre fiel a mi modo de cocinar, aunque hay cambios inevitables. Nuestra especialidad siempre han sido las truchas, además del cordero, y cuando se podían vender los ejemplares de río era otra cosa. El primer día de la temporada de pesca venían todos los cañistas a venderlas. Tenemos limpiado cien kilos de truchas en un solo día y en menos de una semana ya las habíamos vendido todas en el restaurante", recuerda.

El Mesón do Suso llamó también la atención de muchos comensales por sus platos de caza. "Tengo cocinado muchísimas perdices y también conejos. En temporada podíamos vender unos 30 o 40 en una semana", dice. La carta de este restaurante de Ombreiro mantuvo igualmente desde sus inicios otros platos de cuchara, como el caldo o los callos. "Hay cosas que no se pueden modernizar, como el caldo. Un buen caldo tiene que llevar una buena materia prima, y actualmente no es fácil de comprar. Para encontrar un buen unto y un buen tocino, hoy en día hay que buscarlo por las aldeas".

Echaré de menos a los clientes y creo que ellos a mí. Uno lleva años viniendo cada domingo a comer callos y San Jacobo

Fiel a su forma de trabajar, Filomena Martínez Pena supo mantener a flote su restaurante, hasta en los peores momentos. Uno de ellos fue sin duda el fallecimiento de su marido, Jesús Simón, hace ya trece años, un bache que superó con el apoyo de sus dos hijos, su nieta y su clientela amiga, entre la que se encuentra la sociedad Os Troiteiros de Ombreiro, que lleva también cuatro décadas celebrando sus encuentros anuales en el Mesón do Suso. Su presidente, Pedro Real, alaba a Filomena como cocinera, pero también como persona. "Ha sido siempre una gran trabajadora y una mujer excepcional. Lleva toda la vida abriendo el local a las siete de la mañana y trabajando hasta la noche, sin dejar de preocuparse nunca por los clientes. Para nosotros es una mala noticia que cierre, pero le deseamos que disfrute mucho de su merecido descanso", afirma.

También la echará de menos uno de sus clientes más fieles. "Lleva años viniendo todos los domingos y come siempre callos y San Jacobo. De hecho, ya no llamaba para reservar, sino cuando tenía que avisar de que no podía venir", apunta. Filomena colgó este domingo el cartel de 'Cerrado por vacaciones', pero su cocina se apagó por tiempo indefinido.