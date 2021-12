Tres meses después, sigue creciendo el agujero de la cristalera del nuevo auditorio

A finales de septiembre de este año los vándalos rompían, probablemente con una piedra u otro objeto contundente, una de las planchas de vidrio del nuevo auditorio de Lugo. Tres meses después y tal y como podemos ver en las fotos que acompañan a esta información, el agujero en el cristal del edificio ha ido a más, ya sea por una nueva vandalización o por el hecho de que el vidrio roto haya ido cediendo con el tiempo. En cualquiera de los supuestos, los vecinos de la zona se muestran sorprendidos: no entienden que no se arregle y se preguntan, además, si las inclemencias meteorológicas de los últimos meses no habrán dañado el interior de las instalaciones debido, precisamente, a ese agujero en su fachada.