Los mayores del Sagrado Corazón sacan la mesa de playa a la calle para protestar

Un grupo de mayores del polígono Sagrado Corazón reclaman que se abra el centro social por las tardes dado que es el único espacio existente en el barrio en el que pueden reunirse. El centro estuvo cerrado durante la pandemia, como otros municipales, y se abrió hace unos días por las tardes para volver a cerrar desde finales de la semana pasada, se quejan.

La medida deja a estos mayores sin un sitio donde jugar a las cartas y, si el Concello no da una solución, se plantean incluso sacar una mesa de playa a la calle y ponerse a jugar allí en cuanto venga la primavera. "Es muy injusto que los mayores de este barrio no tengamos un sitio donde reunirnos cuando hay un centro social municipal que está cerrado. Creo que tenemos el mismo derecho que los vecinos de otras zonas y hay un problema añadido: mucha gente no puede trasladarse a otro centro social porque, debido a la edad, tiene problemas de movilidad", afirma una de las afectadas, María Teresa Redondo.

Los mayores se quejan de que estos días habían empezado a hacer uso del centro social por las tardes para jugar a las cartas, como se hacía antes de la pandemia, y que, de repente, no se volvió a abrir sin ningún tipo de aviso.

"Nadie nos avisó de esto y creo que deberían darnos una explicación. El sábado por la mañana, en cambio, abrió para que la gente fuese a leer el periódico pero, en cambio, por las tardes parece que solo va a abrir dos días a la semana", se queja esta usuaria.

El programa de animación sociocultural solo ofrece una actividad semanal allí, el taller de memoria, los martes y jueves, se quejan

En total, pueden ser unas veinte personas las afectadas por este cierre, que se quejan además de que los pocos días que estuvo abierto tenía su horario mucho más reducido. "Antes, el centro tenía un horario amplio de apertura por las tardes, de tres y media de la tarde a diez menos cuarto de la noche. Ahora, nos dijeron que era de cuatro a siete y media. Lo peor es que si cierran cada uno nos tendremos que ir para nuestra casa", se lamentan.

Por otra parte, los vecinos se quejan también de la escasa actividad del centro dado que es el único de la capital que solo ofrece un curso, el taller de memoria, los martes y jueves de diez y media a doce. De hecho, los vecinos interesados en otras actividades tuvieron que inscribirse en Maruja Mallo, a unos 800 metros y con varios tramos del camino en pendiente, lo que hace inviable la asistencia a la gente de más edad.

El Concello confirmó hace unos días que la idea es que el centro abre solo cuando haya actividades programadas.