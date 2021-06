Un mes de junio de carambola

Siempre le gustó ser médico. Dice que, al fin y al cabo, lo vio en casa. De hecho, su padre es oftalmólogo y su madre, enfermera. Así que Barís Alberte Uzun Fernández salió a sus progenitores y pensó ya, desde pequeñito, en vestir la bata blanca.

No le fue mal. Más bien, lo contrario. Le fue de maravilla este mes de junio. Barís acaba de conseguir el puesto número 21 en el examen MIR entre casi 15.000 aspirantes de todo el país y, pese al nuevo sistema de elección, más dificultoso, este joven lucense tendrá muchas posibilidades para elegir el hospital donde quiera hacer las prácticas de su especialidad preferida: la cirugía plástica.

"Esperaba que podía quedar entre los 200 primeros pero me llevé una sorpresa y estoy en el puesto número 21. Sin duda, es un buen resultado. Espero poder hacer el MIR en algún hospital madrileño, especialmente en los hospitales La Paz y el Doce de Octubre. Me gustaría hacer Cirugía Plástica, es una especialidad muy quirúrgica pero tiene un campo de acción grande. Además, te permite combinar la consulta privada con la pública", explica Barís.

Este joven lucense cursó su carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, grado que terminó el curso pasado. Con un 13,74 en la Selectividad, decidió irse a la capital del reino porque tenía una amiga estudiando en la Complutense, aunque dudó bastante con la de Santiago. Finalmente, no se arrepiente porque dice que "los hospitales de Madrid son mejores para hacer el MIR que los de Galicia dado que tienen más medios, una cartera de servicios más grande y unos profesionales más reconocidos y con más publicaciones internacionales", aunque reconoce que la facultad de Medicina de Santiago tiene un alto nivel.

Tras superar sus estudios con una nota media de 9,5 –"el segundo mejor expediente de la promoción", apunta– Barís acaba de enterarse, también hace unos días, de que la Universidad Complutense de Madrid le concedió uno de los cuatro premios Fin de Grado en Medicina otorgados a los mejores estudiantes de esta titulación universitaria.

"La recepción de este premio Fin de Grado también fue una sorpresa para mí porque ya pasó un año. Cuando acabé, pregunté qué había que hacer para optar a él y me dijeron que nada, que ellos revisaban los expedientes y, en base a las notas, lo adjudicaban o no. El caso es que ya prácticamente me había olvidado y el otro día salió publicado el premio en el boletín de la Complutense, donde lo vio una amiga mía", comenta.

Aún es temprano para vislumbrar si Barís se dedicará al ejercicio de la medicina o a la investigación. "Tengo todavía cinco años por delante de MIR", afirma. Sin embargo, sí parece mostrar preferencias hacia el trato directo con el paciente. "Me gusta mucho esa especialidad, así que creo que, en principio, me gustaría más ejercer como cirujano plástico. La plaza creo que la puedo tener porque hay 50 en total y estoy de 21, lo que ya no tengo tan seguro es si podré ir al hospital que quiero pero esperemos que haya suerte", dice.