"Merecemos que la gente despierte y baje a la calle para estar con nosotras"

Miles de personas se han manifestado este domingo por las calles del centro de Lugo, convocadas por unas cincuenta asociaciones feministas de toda Galicia, agrupadas en el colectivo Galegas8M, como prólogo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para defender los derechos de las mujeres y reivindicar las conquistas sociales conseguidas por la lucha feminista.

En un ambiente festivo, con música y consignas a favor de los derechos de las mujeres, las manifestantes portaban pancartas con mensajes como O xénero está entre as orellas, non entre as pernas, Xuntas na loita feminista, Querémolas vivas e libres o Cambiaría a miña voz por erguer a vosa –que llevaba uno de los cientos de hombres que también se sumaron a la protesta–.

Ana Torrón, portavoz del movimiento Galegas8M, ha hecho un balance "muy positivo" de la respuesta a esta convocatoria, fruto de "un trabajo ímprobo de muchas compañeras".

"Merecemos que la gente despierte, se solidarice y baje a la calle para estar con nosotras en esta mañana tan espléndida", ha señalado Ana Torrón, quien ha reconocido que "no es nada fácil movilizar" a la gente para que se manifieste, aunque en este caso "dado el panorama político actual", sobran "motivos para que la ciudadanía se revuelva".

Es necesario que la "gente se dé cuenta de que hay que salir a la calle y no dar ni un paso atrás para conservar los derechos de las mujeres, porque no queremos perderlos, hay mucha gente que luchó, que dio la vida por ellos, y eso es sagrado".

"Estimamos que hoy podemos llegar aquí a las 10.000 personas", ha subrayado Ana Torrón, llegadas desde todos los lugares de Galicia.

Daniela, del colectivo Amizando, de personas "transadultas de Galicia", ha apuntado que las "mujeres trans se sienten parte" de la "lucha feminista", para enfrentarse "al patriarcado y al machismo, que nos mata cada día, a nosotras también".

Otra manifestante, Gemma, ha contado a EFE que "hay muchas cosas que reivindicar, tanto a nivel estudiantil, laboral, como doméstico, de las tareas no remuneradas que hacen las mujeres a lo largo de su vida y que no son reconocidas por la sociedad, ni por su familia, ni por su entorno más próximo. Todavía faltan muchas cosas para alcanzar la igualdad".

REACIONES. Ana Seijas, de En Marea, ha indicado que la manifestación de hoy tiene que servir para "reivindicar los derechos de todas las mujeres", porque no se puede "dar ni un paso atrás", especialmente "en un momento complicado, donde hay un retroceso", porque la "misoginia y el patriarcado están totalmente arraigados en esta sociedad".

La dirigente nacionalista Ana Pontón, del BNG, ha dicho que el 8 de marzo tiene que ser una fecha clave para "pararle los pies a esa derecha rancia y carca que, de nuevo, lo que pone en cuestión son los derechos de las mujeres".

A su juicio, tanto el 8 de marzo como "este preludio" son dos días para "reivindicar que el mundo no funciona sin mujeres" y que "el feminismo es una alternativa democrática" para avanzar en derechos y "decirlo alto y claro a los gobiernos que no tomaron nota del malestar de las mujeres".

Por su parte, Ramón Carballo, candidato del PP a la Alcaldía de Lugo, ha asegurado que hoy "es un día importante", porque en la "igualdad" entre hombres y mujeres "todos estamos implicados".

A su juicio, no se trata de una cuestión "partidista" y "nadie debe aprovecharse de esa lucha", porque "en esta manifestación estamos todos" y "si alguien luchó por la igualdad fue el Partido Popular, con leyes".

"Nadie nos puede dar lecciones de nada", ha deslizado.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha observado que "el hecho de que se haya avanzado mucho" y de que se hayan "conquistado" muchos "derechos para las mujeres" se debe también a que hubo personas que se dejaron "la vida" en esa lucha.

Desde su punto de vista, estamos "en un momento de inseguridad tremenda", en el que hay fuerzas que cuestionan los pasos adelante que se han dado en materia de igualdad, lo que justifica que la ciudadanía se eche a la calle para defenderlos.