O Mercado Tradicional seguirá a celebrarse na praza da Soidade

O Mercado Tradicional de Quiroga Ballesteros seguirá ubicado na carpa da praza da Soidade mentres non rematan as obras de rehabilitación do soto da praza de Abastos, dado o seu "éxito neste emprazamento", tal e como informou a edil de Participación, Cristina López. Así, trátase dun evento que se desenvolve os martes e os venres entre as 8:30 e as 14:30 horas e onde poden adquirirse produtos similares aos ofertados na Praza e no Mercado de Lugo.

A respecto dos traballos, inclúen a renovación de instalacións e servizos, como electricidade, auga, telecomunicacións e calefacción, ademais da nellora da accesibilidade para persoas con mobilidade reducida.