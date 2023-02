O mercado municipal contará con futbolíns para xogar de balde durante toda a semana

A concelleira de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, anunciou que o mercado municipal acollerá futbolíns para xogar de xeito gratuíto durante toda a semana. A concelleira de Participación, Cristina López, afirmou que "con esta cita continuamos a aumentar a oferta de actividades na Praza e do Mercado, achegando unha nova oferta de ocio".

Cristina López afirmou que esta cita é "a antesala ao torneo Maestros del Norte, que terá lugar nesta fin de semana no soto da Praza de Abastos", e engadiu "durante o mes de agosto, acollemos outra edición do torneo, que contou con máis de 400 participantes de todo o estado, e esta fin de semana buscamos repetir o éxito da cita do verán".

O Torneo Maestros del Norte, organizado pola Asociación Lucense de Futbolín, asentouse como un dos torneos máis importantes a nivel estatal, que se celebrará en Lugo por segunda vez consecutiva.