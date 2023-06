El mercado del motor en Lugo apuesta por el híbrido y modelos de pago por uso

El mercado del automóvil en Lugo mantiene en los últimos meses un ritmo de subida sostenido, pero sin alcanzar todavía la velocidad que le permita llegar a los niveles de ventas prepandemia. Es la venta en el mercado particular la que sigue arrastrando ese exceso de equipaje en unas circunstancias marcadas por dos elementos: el tecnológico, con el comprador claramente volcado en el vehículo híbrido ante las dudas que todavía generan otras alternativas como la exclusivamente eléctrica o el gas, y el económico, que hace que cada vez más clientes opten por alguna de las modalidades de pago por uso en lugar de la compra tradicional.

El crecimiento de este nuevo tipo de cliente, en particular, es algo generalizado, como confirman Benito Mayor, gerente de Grupo Breogán, y Marcos Veiga, gerente de Roysan Auto. Entre ambos controlan las ventas de la provincia de varias de las marcas líderes de negocio: Toyota, Kia, Lexus, Porsche y Silence en el caso del primero y Seat, Audi y Volkswagen en el caso del segundo.

"Se nota mucho un cambio de perfil del cliente", constata Marcos Veiga, "se está yendo mucho al pago por uso, al renting los que son autónomos y a otro tipo de financiación los que son usuarios particulares". Se trata, según describe, de "sistemas de alquiler a largo plazo en lugar de optar por la propiedad. Creo que eso se debe a la incertidumbre que hay en todo lo que rodea a este sector, que al final no sabemos ni nosotros mismos qué recomendar. Si nosotros mismos tenemos incertidumbre, un particular mucho más".

Benito Mayor profundiza en este mismo sentido del pago por uso: "Cada vez hay más gente que lo que quiere es una cuota cerrada al mes en la que se olvide de todo, del seguro ,del mantenimiento y de todo, quiere un precio cerrado al mes y se olvida. No creo que se trate tanto de que busquen una rentabilidad, sino de que no se tienen que preocupar de nada ni de elegir una tecnología u otra. Pagan su cuota, que encima se están ajustando mucho, y tienen todo garantizado".

No es, sin embargo, el cliente con mayor peso en el sector, que sigue siendo el que busca en propiedad un vehículo nuevo o, en buena media, usado. Las razones son variadas, pero las hay más determinantes que otras.

Una de ellas es que, pese a que el ritmo de producción se va recuperando, la crisis de los componentes sigue haciendo muy difícil obtener en un plazo corto en vehículo que se desea. Benito Mayor lo explica con un ejemplo: "Nosotros llevamos cuatro marcas. En Toyota, por ejemplo, si tú me pides un RAV4 puedo tardar 8 o 9 meses; a principios del año pasado te lo entregaban en un mes, pero hoy en menos de cinco o diez meses no tengo nada. Puede haber alguna cosa más sencilla, porque los coreanos al hacer ellos los chips tienen más disponibilidad y en Kia puede ser algo menos. Pero realmente los vehículos que entregamos ahora son los vendidos el año pasado". Si el comprador quiere, por ejemplo, un Seat, en Roysan le van a decir que "tenemos disponibilidad en Atecas y Aronas, pero si quieres un Seat León tienes que esperar por lo menos seis u ocho meses". "Yo creo", indica Veiga, "que hasta el próximo año no se va a normalizar la situación, y hablo más de un deseo que de una realidad".

Otra circunstancia no menos importante que la disponibilidad es el precio, que en Roysan calculan que ha subido entre un 20 y un 30 por ciento en apenas año y medio en todas las marcas. Una subida que estos expertos en el mercado achacan en parte a la inflación y en parte a la crisis de los componentes, que hace que las fábricas apuesten por subir los precios para contrarrestar el descenso de la producción.

El incremento de los precios es general en el sector, también en el vehículo de segunda mano. En opinión de Marcos Veiga, "incluso de forma aún más exagerada que el vehículo nuevo. Ahora, un vehículo de segunda mano de dos años cuesta lo mismo que costó de nuevo hace dos años".

Tecnología

A estos argumentos se une otro no menor: la incertidumbre tecnológica. Con el diésel en caída libre y solo sostenido por las flotas de empresa para vehículos grandes y todoterrenos de gran tamaño, la gasolina está invirtiendo las tendencias y copando el mercado del motor de combustión. Sin embargo, lo hace en buena parte acompañando las nuevas tecnologías eléctricas y de gas y, en especial, la que por el momento es la estrella: el híbrido.

"La gasolina va en ventas más o menos como el año pasado", expone Benito Mayor, "sin embargo, los híbridos van creciendo un 15% en Lugo. Los gasolinas enchufables van matriculados 107, exactamente el mismo número que el año anterior". En Grupo Breogán, lo que más demanda en este momento el cliente es "un coche alto medio, ni muy grande ni muy pequeño, de combustible híbrido, lo normal es un gasolina con un motor eléctrico y si puede ser sin enchufar mejor. La gente todavía no está por el enchufable, porque hay que decir que no estamos preparados no hay cargadores".

Esta tendencia "ha venido para quedarse", completa Marcos Veiga, "en Lugo el híbrido ya ha superado el 50% del mercado".

Del mecánico total al especialista en actualización permanente

Los cambios que se están produciendo en el mundo de la automoción van a una velocidad endiablada y afectan a todos las ramas del sector, muy directamente al de la mecánica. El taller para todo al que el cliente estaba acostumbrado, con unos mecánicos capaces de atajar cualquier avería de un motor de combustión es una especie a extinguir. Lo que ahora se busca, según los responsables de Roysan y Grupo Breogán –y lo de buscar es en sentido estricto, porque no hay mecánicos suficientes– es un especialista que está en constante formación, porque los coches evolucionan a otra velocidad.

Como evoluciona el propio taller, en el que ahora reinan las máquinas de diagnóstico y las centrales electrónicas de actualización de softwares, que los profesionales deben saber utilizar a la vez que controlan la mecánica pura y dura. Donde se está llevando a cabo esta transformación es precisamente en la aulas, como explica el director del centro de FP As Mércedes y profesor de automoción Joaquín Expósito. "Todo hacia el coche eléctrico y hacia el coche de hidrógeno, y nosotros también", afirma, aunque advierte de que al vehículo de combustión aún le quedan largos años de vida. Seguirá habiendo reparaciones de esos vehículos, aunque sean alimentados por otro tipo de combustibles.

En su centro, por ejemplo, están ahora enfocados "en el conocimiento de la electricidad de altos voltajes. En el sector del automóvil era raro de que se pasara de 24-48 voltios, cuando ahora estamos hablando de 400-500 voltios en continua. En estos asuntos la seguridad resulta fundamental". Otro pilar básico de la formación es el control de los aparatos de medida y diagnosis."Todos los talleres", advierte Expósito, "tienen que contar con esos aparatos de diagnosis para poder detectar y localizar las averías. También es necesario el conocimiento del tipo de baterías de microcadmio o de lo que sea lo nuevo que está para salir, es una evolución constante".

No obstante, lo nuevo no arrincona a lo de siempre, porque "lo básico es lo básico, conocer un motor". Por eso, indica este profesor, "sí hay algún taller que te pide especialización, pero la mayoría lo que pide es lo de siempre: un alumno con actitudes y que tenga ganas de aprender". Expósito sí que ve que el taller tradicional está evolucionando hacia las máquinas de diagnosis conectadas a las propias marcas para actualizaciones constantes.