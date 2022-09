El mercado inmobiliario se revalorizará en A Residencia con los nuevos servicios

Un local de 250 metros cuadrados en la planta baja y otros 225 en el entresuelo, que lleva unos siete años sin actividad comercial, está a la venta por 125.000 euros en la Avenida das Américas. Las inmobiliarias prevén que el mercado se revalorizará en el barrio de A Residencia cuando se pongan en marcha los diversos servicios sociosanitarios que se están acondicionando en los terrenos del antiguo hospital Xeral.

"Los nuevos equipamientos e infraestructuras van a reactivar la zona. Se prevé una revalorización de activos inmobiliarios y probablemente el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios", afirma Diego Pozo ,de Piso Fácil.

Al tirón que supondrá la puesta en marcha el próximo año del centro integral -con centro de salud, punto de atención continuada (PAC), unidad de salud mental y base de 061-, el geriátrico y la oficina de empleo, se suma la apertura hace un mes del hipermercado de Abella, preámbulo de la esperada recuperación del centro comercial.

"Sin duda estas dos actuaciones reactivarán la dinámica comercial y ejercerán de foco de atracción para nuevos demandantes de vivienda", agrega Diego Pozo.

A Residencia, un barrio que agrupa a unos 10.000 habitantes, tiene escrito en negro en su calendario la fecha del 31 de enero de 2011, cuando cerró sus puertas el hospital Xeral, tras el traslado de todos los servicios al Hula.

Ese adiós suponía el cierre de decenas de establecimientos (bares, restaurantes, comercios, párkings públicos...) en este barrio, tras la pérdida del flujo de unas 4.000 personas, entre trabajadores, pacientes y familiares, que a diario movía el hospital.

Las inmobiliarias considera que el de A Residencia no es aún un barrio que tenga demanda comercial ni para vivienda

Fueron años duros en los que las calles del entorno del Xeral parecían los fines de semana las de una ciudad fantasma.

El mercado inmobiliario de A Residencia no aprecia aún esa revaloración que se vaticina. Algunas de las más de cien viviendas que están a la venta en el barrio en las plataformas más conocidas han rebajado incluso sus precios 10.000 o 15.000 euros con el fin de atraer a compradores.

"Agora aínda non se aprecia ese tirón. Pero cando se poñan en marcha as novas dotacións si que se van revalorizar", asegura Miguel Crecente, de Norte Inmobiliaria, que precisa además que a nivel de locales el mercado está "parado" porque esta "non é unha zona comercial".

Miguel Crecente apunta que A Residencia es un barrio que "non ten moita demanda" y considera que, aunque a los usuarios "sempre lles parecen caros", los precios de la vivienda son "razoables" en esta parte de la ciudad.

OFERTA. En los portales inmobiliarios se encuentran a la venta más de un centenar de viviendas. Los precios oscilan desde los 53.000 euros de un piso a reformar de 140 metros cuadrados de superficie, con seis habitaciones y dos baños, sito en la Rúa Río Ulla, a otro dotado con domótica en la Avenida das Américas, también de 140 metros cuadrados, por 290.000 euros, que dispone de cuatro habitaciones y dos plazas de garaje.

Ya en la vecina zona de Abella hay un chalé adosado de 160 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y otros tantos cuartos de baño, por 260.000 euros y otro de 280 metros cuadrados, en una finca de 5.000, por 490.000 euros, que cuenta con tres dormitorios.

no será lo que fue. A Residencia tiene zonas degradadas urbanísticamente. En el entorno de donde estaba el viejo Xeral hay casas en ruinas que están tapiadas, como por ejemplo en las calles Serra Gañidoira y Pomar, con el fin de disuadir a los okupas, un fenómeno al que este barrio tampoco fue ajeno hace ya unos años.

Además de recuperar dotaciones, las obras supondrán una transformación urbanística para A Residencia, que verá cómo el muro de cierre del antiguo complejo hospitalario que partía el barrio en dos, desaparecerá y mejorará la comunicación entre las calles Serra de Outes y Serra Gañidoira y Rúa da Saúde.

La presidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes del barrio de San Antonio, Cecilia Vázquez, asegura que ya están recibiendo consultas de ciudadanos sobre el alquiler de locales comerciales y viviendas en el entorno de las nuevas dotaciones.

"Van a mejorar la imagen del barrio, que está degradado, pero no creo que vaya a ser lo que fue. Si supusiese solo una cuarta parte de lo que fue el hospital Xeral para la zona, ya me daba con un canto en los dientes", asegura esta directiva vecinal.

Cecilia Vázquez sostiene que la demandada construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional en los terrenos del antiguo Xeral iba a ser "un polo mayor de atracción".

Le rehabilitación sigue siendo el motor del sector

Los edificios de viviendas que se están construyendo en la capital lucense se pueden contar con los dedos de las manos... y sobran. Tienen proyectos en curso promotoras como Dmanán, Hipólito o César Dorado, entre otras.



La obra nueva escasea, pese a que la demanda es elevada y a que los pisos se agotan con relativa prontitud. Esa falta de oferta, que se suma al encarecimiento de los materiales —salvo el hierro, que ha bajado—, propiciará una subida de los precios para los potenciales compradores, según auguran en el sector.



En este escenario la rehabilitación y la reforma siguen siendo el motor del sector de la construcción en Lugo y su provincia.



Proyectos

En lo que va de año se han presentado ante la Administración autonómica más de 900 libros de subcontratación —a un ritmo de 100 cien por mes—, uno por cada obra que se acomete o se ejecutará en la provincia de Lugo.



La mayoría de esos libros de subcontratación se corresponden con proyectos de envergadura de rehabilitación, pero también figuran obras públicas.



Segunda vivienda

El mercado inmobiliario también ha experimentado un repunte este verano en A Mariña. Una notaría registró el mes pasado un centenar de escrituras de compraventa de segundas viviendas en todo el litoral lucense. Son pisos a estrenar que pertenecían a bancos o de segunda mano a cargo de particulares.