¿Hay menos Covid-19 y es menos grave?

El Covid-19 es una enfermedad aún muy desconocida, pero de la que algunas cosas se tienen claras, por lo menos hasta ahora. Por ejemplo, su evolución. La infección por el nuevo coronavirus necesita de 5 a 15 días para incubarse y dar los primeros síntomas, una semana para que esos síntomas empeoren hasta el punto de que el paciente precise hospitalización y de cinco a siete días más para que el agravamiento implique un ingreso en Uci.

La desescalada empezó hace un mes, con lo que aumentó el contacto social y ya ha dado tiempo a que los posibles nuevos contagios se agravasen. La realidad es que hay menos casos y más leves. Ocurre en Lugo, desde luego, donde la transmisión del virus ha sido baja desde el principio de la pandemia, pero no solo.

"Se ve en toda España. Hablo con muchos compañeros de otros hospitales y todos coinciden en que tienen nuevos casos pero no neumonías bilaterales. Para mí es, sin duda, el fenómeno más fascinante de esta pandemia", reconoce Luis Pérez de Llano, jefe de Neumología del Hula. Todos los especialistas coinciden en que, muy probablemente, se deba a un conjunto de factores.

El confinamiento en sí y cómo influye en la transmisión

El confinamiento estricto durante mes y medio ha supuesto, lógicamente, un descenso de la transmisión, que es el objetivo que perseguía. Si baja, hay menos casos en conjunto, también graves. El especialista de Enfermedades Infecciosas del Hula Ramón Rabuñal recuerda que la incidencia en la provincia, según los estudios de seroprevalencia es del 2,3%. Ese es el porcentaje de personas que se supone que ha estado en contacto con el virus en Lugo. "Haciendo números sin afinar mucho, con esa incidencia, para una población de 300.000 habitantes nos corresponderían 7.000 casos, por lo que necesitaríamos aproximadamente 50 casos de infección para tener un ingreso y casi 300 para un fallecido", apunta. En Lugo hace casi una semana que no hay ningún caso nuevo.

La concienciación de los más vulnerables en la desescalada

Los pacientes más susceptibles de tener una forma grave de la enfermedad son los ancianos y enfermos crónicos. Es muy probable que ambos colectivos cumplan de forma estricta con las normas de la desescalada, llevando mascarillas y manteniendo el distanciamiento. "Los mayores han sido muy cumplidores con las medidas de aislamiento", admite el médico de Familia Lorenzo Armenteros. De esta forma, aquellos que tienen más posibilidades de sufrir una forma grave de Covid-19 se exponen menos y se contagian menos. En las residencias de la tercera edad, el desconfinamiento es muy gradual y controlado.

Buen tiempo y la permanencia en espacios abiertos

El buen tiempo puede ser otra de las razones que contribuyan a reducir la transmisión. Pero no porque con el calor baje necesariamente ya que en países de climas cálidos también hay muchos contagios. "Como sucede ahora en Egipto, por ejemplo", dice el doctor Rabuñal. La razón es que cambian las costumbres y se pasa más tiempo al aire libre.

El SARS-CoV2 se transmite, como ocurre con muchos otros virus, mucho más en el interior que en el exterior. Se cree que, precisamente, la elevada prevalencia de Covid-19 entre trabajadores de mataderos, por ejemplo, con brotes en Francia y Alemania se puede deber a que trabajan en un lugar cerrado, poco ventilado y húmedo. También a causa del ruido, que obliga a acercarse y levantar la voz. Por ese mismo motivo, en los coros y reuniones religiosas donde se proyecta la voz al cantar en un lugar cerrado, también se han producido muchos contagios.

La menor carga viral en los nuevos contagios

Está relacionado, en cierta medida, con el anterior punto. Si se comparten menos espacios estrechos, los contactos no son tan próximos y tiene menor duración los nuevos contagios pueden recibir una menor carga viral. "Puede que entonces la infección se queden en las vías altas y no llegue al pulmón, con lo que la enfermedad tendría síntomas muy leves", explica Pérez de Llano. El doctor Rabuñal recuerda que no se enferma "por el contacto con un solo germen sino con una cantidad determinada de virus" por lo que la enfermedad tendría que diferir en función de esa cantidad.

La posible mutación del virus que provoca Covid más leve

"A veces los virus experimentan mutaciones que les hacen perder virulencia", admite el especialista en enfermedades infecciosas. El doctor Rabuñal recuerda que para lograr hospedarse en un ser humano, un virus de origen animal como este tiene que mutar y mutar hasta conseguir una mutación exitosa que consigue dar ese salto. No deja de hacerlo y, en alguno de esos cambios, puede llegar a uno de provoca formas más leves de la enfermedad. Quizás esa fuera la clave de su supervivencia: si provocara una patología no grave se tomarían menos medidas y menos drásticas para detenerlo.